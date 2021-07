Starosta Hviezdoslavova Marek Lackovič už po nástupe do úradu začal aktívny boj proti nekontrolovaným výstavbám v obci. Podľa jeho slov si už odvtedy zvykol na kadejaké vybľakovanie, zastrašovanie a vyhrážky: „Niektorí developeri a ich podržtašky sú veľmi "milí", zvlášť keď od začiatku nastavíte jasné a do kameňa vytesané pravidlá, transparentnú komunikáciu a od prvého počiatku sprísňujete územný plán, s cieľom odvrátiť Hviezdoslavov z cesty do pekla.“

Ozrejmil, že mnohí z developerov len ťažko prekusli, keď hneď v novembri 2018 verejne vyhlásil, aby si svoje obálky a kontakty pred vstupom na úrad, ktorý zastupuje, „strčili do zadku“.

„Tu naozaj nikto nebude nikomu nič vybavovať a pretláčať. Každý musí mať rovnakú šancu vo všetkom, bez ohľadu na to, či v obci alebo meste patrí medzi sociálne prípady alebo medzi obrovského mecenáša, či developera. Zabudnite, že budeme robiť nejaké rozdiely medzi tým, kto má viac, alebo tamtým, ktorý má menej. Žiaden rovný a rovnejší,“ napísal vtedy v blogu Lackovič, ktorý sa snaží bojovať proti korupcii a za transparentné, slušné a moderné Slovensko.

Fotografie dokumentujúce rozbité okno auta starosta zverejnil aj na sociálnej sieti. Zdroj: Lackovič

Ako teraz ozrejmil, mnohí „plačkali“, keď sa zvyšovala minimálna výmera stavebných pozemkov na 650 štvorcov na 1 dom s cieľom nebudovať v obci ďalšie "králikárne". No a aktuálne mnohým klapla sánka na prázdno keď sa začiatku týždňa dozvedeli, že ďalšia výstavba spolu s vodárňami bola de facto úplne stopnutá.

„Netrvalo dlho a hneď poobede, po troch hodinách od tlačového vyhlásenia, som našiel služobné auto, resp. okno rozmlátené a papiere z roboty po sedadle rozhádzané ako v chlieve…Takto sa žije neúplatným starostom v 21. storočí na Slovensku, ktorí sú takí sprostí ako ja, že odídu z pohodlia korporátu, kde som si od pondelka do piatku pekne sedkal na riti a idú sa zodrať pre ľudí, čakajúc pritom s boreliózou a vysokým tlakom na infarkt či na mozgovú príhodu počas bežných, každodenných povinností,“ - opisuje celý prípad Lackovič a k svojmu statusu priložil aj fotografie z rozbitého okna na aute.

„Nie som ani nahnevaný, ani frustrovaný, ani smutný. Developeri a pakovia odídu. Obec tu bude navždy a ja jej s radosťou, hoci aj v rozmlátených autách a deravých teniskách, odovzdám to najlepšie, čo som sa vo svojom živote naučil,“ - končí svoj status Lackovič a všetkým odkazuje, že báť sa nebojí a uhnúť neplánuje!

Na prípad upozornil aj europoslanec Michal Šimečka (PS), ktorý to okomentoval slovami: „Toto je neprijateľné. Poctiví komunálni politici, ktorí neustupujú mafiánskym tlakom, sú kľúčom pre lepší život v našich mestách a dedinách. Marek, stojíme za Tebou a budeme pozorne sledovať, či sa tento čin podarí polícii vyšetriť. Nenechaj sa, prosím, zastrašiť či znechutiť“.

Lackovič podľa vlastných slov prvé dva roky robil za starostovskú "minimálku" a hneď na začiatku poslancov poprosil, aby mu odmeny pekne krásne ponechali na nule, hoci všetci jeho predchodcovia hneď od začiatku brali tučné prémie, aj keď ešte nič neurobili.