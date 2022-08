Poslanci Europarlamentu boli po návšteve rómskej osady zhrození a bezprostredne po nej padali slová, ako šok či stredovek. O tom, ako vlastne v skutočnosti vyzerá život v osade, aké sú najpálčivejšie problémy Rómov, ale aj o tom, ako ich možno riešiť bez toho, aby štát rozdával majetky zadarmo, sa v exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovoril europoslanec rómskeho pôvodu, Peter Pollák (49)!

V článku sa dočítate

Prečo boli europoslanci z návštevy rómskej osady na Slovensku takí zhrození.

Ako to v skutočnosti vyzerá v rómskej osade.

Aké sú najpálčivejšie problémy v osadách a čo je nutné riešiť ako prvé.

Prečo je Pollák presvedčení, že by nikto nemal dostať nič zadarmo.

Ako je možné riešiť problémy v osadách bez potreby rozdávania bytov.

Ako integrovať rómske deti do vzdelávacieho procesu a prečo sú v zahraničí v tomto smere úspešnejší.

Koľko je na Slovensku rómov a rómskych osád.

Ako vyriešiť problém ak sa osada nachádza na cudzom pozemku.

Prečo si myslí, že podmienky v osade v ktorej vyrastal sa za posledné roky zhoršili.

Po návšteve osady v Michalovskom okrese ostali vaši kolegovia z europarlamentu zhrození. Padali slová ako šok, škandál a „stredovek". Čo konkrétne ich ohromilo natoľko, že to doposiaľ nevideli nikde v Európe?

Realita. Jednoducho videli bežný život ľudí v chudobných rómskych podmienkach. Bez kanalizácie, bez elektriny, bez prístupovej cesty v jednoduchých príbytkoch. Pre kolegov z europarlamentu to bolo šokujúce a niečo podobné doposiaľ videli len na obrázkoch z chudobných častí Afriky.

Nikde inde v Európe sa nevyskytujú osady podobné tým na Slovensku?

V krajinách východnej Európy podobné rómske komunity nájdeme. Možno nie priamo osady, ale mestské getá majú napríklad v Českej republike. Podobné lokality nájdete aj v Maďarsku, Rumunsku či Bulharsku. Moji kolegovia však tieto miesta nenavštívili a v rómskych komunitách boli prvýkrát.

Delegácia Výboru EP pre regionálny rozvoj navštívila 14. júla 2022 rómsku osadu v Petrovciach nad Laborcom Zdroj: František Iván

Francúzsky europoslanec Younous Omarjee označil za škandalózne, že deti z osady nemajú prístup k vzdelávaniu či zdravotnej starostlivosti. Je to skutočne tak a ak áno, ako je to možné? Školská dochádzka je u nás predsa povinná a zdravotná starostlivosť bezplatná. Ako si to teda máme vysvetliť? Odmietajú azda lekári ošetriť rómske deti?

