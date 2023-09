Ako prvá prišila na pretras zhoršujúca sa situácia okolo migrantov na Slovensku. Poslanci Smeru predložili návrh, aby parlament zaviazal vládu k tvrdému vyriešeniu situácie. Pod predkladaný návrh sa podpísali aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (43), ktorí vo voľbách kandidujú za SNS. „Národná rada upozorňuje na nebezpečné dôsledky migračnej politiky, keď na územie Slovenska vstupujú nelegálni migranti, čo predstavuje vážne bezpečnostné riziká,“ píše Fico a spol. v návrhu.

Poslanci podpísaní pod návrh žiadali, aby polícia v súčinnosti s armádou obnovila kontrolu hraníc s Maďarskom, zaisťovala a vyhosťovala utečencov, na základe dohody s naším južným susedom im vracali nelegálnych migrantov, ako aj aby sme ich nesústreďovali v táboroch s neľudskými podmienkami. Dôležitým bodom návrhu bolo aj to, aby sa nevydávali migrantom potvrdenia na pobyt v prípade, ak utečenci nepreukážu svoju totožnosť. Zákon o potvrdení bol pritom v minulom volebnom období prijatý Smerom. Návrh zahŕňa aj konzultácie Slovenska s Českom a inými okolitými krajinami o migračnej situácii pre hrozbu obnovenia dočasných kontrol zo strany našich západných susedov.

Vláda pritom už v stredu parlamentu navrhla, aby schválili zákon, podľa ktorého by polícia nemusela potvrdenia vydávať. Okrem toho Ódorovci posilňujú hranice 500 vojakmi denne, a tiež navrhli zákon na urýchlenie vyhosťovania nelegálnych cudzincov. „Na schôdzi, ktorú zvolal Fico, sa zúčastňovať nebudem. Celú situáciu so zdržiavaním sa nelegálnych migrantov na území Slovenska spôsobil Fico a nezmyselná legislatíva, ktorú do zákona počas Pellegriniho vlády presadili práve on a Kaliňák,“ povedala exministerka Veronika Remišová (47).

Podobný názor mala väčšina poslancov. Za otvorenie schôdze pri prvom pokuse hlasovalo 67 a pri druhom 70 poslancov. Potrebná bola nadpolovičná väčšina 150 zákonodarcov, čo je 76. Schôdzu chceli otvoriť poslanci Smeru, Hlasu, Republiky, ĽSNS, Sme rodina a Tarabovci. Neprezentovali sa zákonodarcovia SaS, OĽaNO, Demokratov a Tomáš Valášek (51) z PS.

