V mediálnej prestrelke predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) a vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nejde o riešenie sporu alebo vecného problému, teda nákupu antigénových testov, ale ide predovšetkým o to, aby Matovič získal pozornosť verejnosti. Pre TASR to uviedla politologička Darina Malová. Poznamenala, že premiér má právo odvolať ministra, ktorý neplní jeho pokyny, to sa však nestalo.

"Premiér neskutočne rád využíva každú príležitosť, aby pritiahol pozornosť médií, lebo ak chce konať proti Sulíkovi, tak to môže urobiť," skonštatovala politologička Darina Malová. Štvrtkový útok je podľa nej špecifický v tom, že prišiel po "tajomnej odmlke" premiéra, ktorý na pár dní obmedzil komunikáciu s médiami aj na sociálnych sieťach.

Politologička poukázala na to, že Matovič celú svoju politickú kariéru robí "mediálne eventy". Vyplatilo sa mu to pred voľbami. "Aj keď sa pozrieme do minulosti, keď bol v opozícii, nevidíme Igora Matoviča ako človeka, ktorý by prijímal racionálne, zodpovedné, transparentné a zdôvodnené politické rozhodnutia," zhodnotila.

Výmeny názorov Matoviča a Sulíka v médiách nazvala Malová "obohranou pesničkou". "Tento spôsob komunikácie už nikoho neprekvapuje," skonštatovala. Opakuje sa podľa nej vzorec, v ktorom jeden z dvojice Matovič - Sulík vyvolá spor a druhý útok opätuje alebo sa urazí. Vzbudzujú podľa nej množstvo špekulácií.

Dôvod, prečo si Matovič ako cieľ útokov vyberá z koaličných partnerov práve Sulíka vidí politologička v tom, že mu protirečí a spochybňuje jeho rozhodnutia na verejnosti. Líder hnutia Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár sa takto nespráva. Rozdiel je aj pri Sulíkovi a predsedníčke vládnej strany Za ľudí Veronike Remišovej. Vicepremiérka je podľa Malovej v kritike umiernenejšia a nespochybňuje Matovičove kvality, ako to robí Sulík.

Matovič vyzval Sulíka na podanie demisie vo štvrtkovej diskusii Rádia Expres. "Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc," dodal. Reagoval na to, že ministerstvo hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Sulík reagoval tým, že strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. "Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča," reagoval Sulík.