Ako sa skončí koaličná kríza? Tajný nákup ruskej vakcíny Sputnik V rozpútal hádky v koalícii. Nahnevaní partneri premiéra Igora Matoviča (47) hovoria, že chcú zmenu. Tá by podľa nich mala prísť s výmenou predsedu vlády či s rekonštrukciou vlády. Ako vidí možnú budúcnosť koalície odborník?

Nákup Sputnika V, útoky či verejné výzvy pre koaličných partnerov. Aj to sú dôvody, pre ktoré sa koaličné strany SaS a Za ľudí vzbúrili premiérovi a žiadajú jeho výmenu. Ten po niekoľkých dňoch mlčania vystúpil v Rádiu Slovensko a povedal, že necíti potrebu z koalície odísť. S politológom Tomášom Koziakom sme sa pozreli na možné vývoje politickej situácie.

Jeden z pravdepodobných scenárov vývoja situácie je podľa odborníka výmena ministra zdravotníctva Marka Krajčího. „Ak odíde, nemyslím si, že odíde sám,“ dodal.

Podľa odborníka je v hre aj to, že šéf rezortu zostane. „Ak premiér ani minister zdravotníctva neodstúpia, očakávam odchod strany Za ľudí z koalície,“ povedal.

Koziak pripúšťa aj odchod premiéra z funkcie. Jedným dychom však dodáva, že ho nepovažuje za pravdepodobný. Rovnako vylúčil úplný pád vlády. „Všetky strany s výnimkou SaS by v predčasných voľbách získali menej hlasov než v tých minuloročných, Za ľudí by sa možno nedostali do parlamentu. Preto majú všetky koaličné strany veľmi dobrú motiváciu ostať vo vláde,“ dodal.