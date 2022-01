Blíži sa koniec roka, poďme si teda zhrnúť vládnutie súčasnej koalície. Veľká zmena nastala v marci, keď sa svojho premiérskeho kresla vzdal Igor Matovič a na jeho miesto zasadol Eduard Heger. Bol to podľa vás správny krok?

- Určite. V tom zmysle, že Igor Matovič sa na chvíľu stiahol z tých najväčších reflektorov. Ak to môžem tak jednoduchšie povedať, vytáčal veľké množstvo ľudí. Na druhej strane sme vtedy hovorili, že to nie je reálny posun moci k Eduardovi Hegerovi, ale bola to len výmena figúrok. Rošáda medzi ministerstvom financií a predsedom vlády. Dá sa povedať, že dodnes vidíme, že Igor Matovič je ten, ktorý hýbe súčasnými slovenskými dejinami a Eduard Heger sa musí na toto všetko pozerať. Z hľadiska svojej funkcie by Heger aj chcel niečo reálne urobiť, ale Igor Matovič mu to nedovolí.

Nedovolí? Ako to, že má stále takú moc, že takpovediac je stále muž, ktorý všetko riadi?

- Parlamentnou demokraciou. Vláda je podriadená ako keby parlamentu. A Eduard Heger si musí uvedomiť, že on nemôže ujsť od Igora Matoviča a robiť si svoju vlastnú politiku, pretože politika vlády je odkázaná na parlamentnú väčšinu. Takže akékoľvek vládne nariadenia, návrh zákona, ktoré vyjdú z dielne vládneho kabinetu, musí schváliť parlamentná väčšina. A tú zabezpečuje predseda OĽaNO Igor Matovič. Napriek tomu, že si funkcie vymenili, si myslím, že prvé husle hrá stále Igor Matovič.

Tým sa podľa vás teda nič nezmenilo?

- Zmenilo sa to, že ho už nie je tak často vidieť v televízii. Že neberie už tak často niektoré veci do rúk, ktoré nemusí. No problém Eduarda Hegera je v tom, že nad ním je stranícky šéf. My vlastne ani netušíme, či je Heger súčasťou OĽaNO, keďže štruktúry strany sú veľmi nejasné. A to je dôležité, že Igor Matovič sa ukazuje ako dominantný líder celej strany aj celej vládnej zostavy. Videli sme to pri 300-eurových poukážkach pre ľudí nad 60 rokov. Igor Matovič akoby rozdával zo svojich vlastných súkromných peňazí. No to sú verejné financie, to sú peniaze každého z nás. A Eduard Heger tam bol ako keby v pozadí, vôbec ho nebolo vidieť a Igor Matovič je ten, ktorý zlízol celú smotanu.

To tvrdia viacerí odborníci. Že premiér je nevýrazný, nevie udrieť po stole a nevie si presadiť svoje.

- Eduard Heger je dobrý úradník. Niektorí ľudia o ňom hovoria, že je dobrý hovorca vlády. No ja nie som zástanca silných premiérov, ako sme mali svojho času Vladimíra Mečiara alebo Roberta Fica. Som za predsedov vlády, ktorí vedia, prečo sú vo svojej funkcii. Dôležité je to, že spravujú veci verejné tak, ako to verejnosť očakáva. Žiadna veľká charizma sa od predsedu vlády nemusí očakávať. V prípade Hegera je dôležité to, že on si nepotrebuje udrieť po stole, potrebuje sa len ukázať ako človek, ktorý vládu riadi. Toto však Eduard Heger zatiaľ zo seba dostať nevie. A Igor Matovič mu to ani nedovolí. Na druhej strane si musíme uvedomiť, či medzi nimi nebola niekedy v marci aj dohoda.

Podľa vás mohla byť výmena na poste premiéra len naoko?

- Áno. Že to bude len čisto naoko. Že sa Igor Matovič stiahne z pozície premiéra, ale Eduard Heger nebude zasahovať do tých najdôležitejších rozhodnutí. Nakoniec, napriek tomu, že orgán nie je ukotvený v Ústave SR, tak má Igor Matovič v súčasnosti asi tú najväčšiu politickú silu a tou je koaličná rada. Na koaličnej rade sedí v prvom rade Igor Matovič ako predseda najsilnejšej víťaznej politickej strany.

Vedeli by ste si na poste premiéra predstaviť niekoho iného ako Eduarda Hegera?

- Nehovorím, že Eduard Heger je zlý premiér. Jeho problém spočíva v tom, že je príliš v područí Igora Matoviča. Možno Slovensku by najviac pomohlo, keby Igor Matovič úplne odišiel z politiky a odstrihol sa od OĽaNO. Vtedy si viem predstaviť, že Eduard Heger by bol oveľa lepším premiérom.