Ak by sa počas leta iniciovala mimoriadna schôdza parlamentu, poslanci by nemuseli mať pre rekonštrukciu kde rokovať. Bude tak v kompetencii predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) rozhodnúť, kde a v akom čase budú rokovať. V TASR TV na to poukázal publicista Juraj Hrabko s tým, že to môže to byť v kinosále NR SR, budove starej Národnej rady alebo aj niekde v kaštieli, či na lúke.

Možnosť iniciovania mimoriadnej schôdze aj v prípade, že by v rokovacej sále NR SR prebiehala rekonštrukcia, pripustil predtým v TASR TV predseda Smeru-SD Robert Fico. Hrabko reagoval, že na zvolanie mimoriadnej schôdze stačia podpisy tridsiatich zákonodarcov a poslanecký klub Smeru-SD má 27 členov. "OĽANO to má ešte jednoduchšie, to má samo viac ako 30 poslancov. Ostatné strany to také jednoduché nemajú," poznamenal Hrabko.

Na snímke poslanec Robert Fico (Smer-SD). Zdroj: Jaroslav Novák

Pripomenul, že množstvo poslancov podalo na aktuálne rokovanie parlamentu návrhy, ktorých hlavným zmyslom je v predvolebnej kampani medializovať nejakú tému. Väčšinu z nich poslanci môžu presunúť na poslednú riadnu schôdzu v júni.

Ak by na tejto schôdzi aj prešli prvým čítaním, druhé už nebude mať kedy prebehnúť, keďže sa žiadna ďalšia riadna schôdza parlamentu v tomto volebnom období neplánuje. Návrhy zákonov by sa v novom volebnom období už neriešili. Ak by sa však poslancom v priebehu leta podarilo zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR, situáciu by to menilo.

Na snímke poslanec Igor Matovič (OĽaNo). Zdroj: Jaroslav Novák

"Faktom je, že ak 30 poslancov podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, predseda parlamentu ju musí zvolať. O jej ďalšom osude potom rozhodne hlasovaním väčšina poslancov. Ale v predvolebnej kampani ide primárne o to, aby sa o téme mimoriadnej schôdze hovorilo," poznamenal.

Hrabko zhodnotil aj spájanie mimoparlamentnej strany Demokrati Eduarda Hegera so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany. Kandidátnu listinu Slovenskej národnej strany po Tomášovi Tarabovi (Život-NS) zase doplnia aj kandidáti zo strany Slovenský patriot Miroslava Radačovského.

Na snímke vľavo predseda strany SNS Andrej Danko. Zdroj: Pavel Neubauer

"Považujem za normálne, že Andrej Danko a SNS ako mimoparlamentná strana sa chce dostať do parlamentu, a preto zbiera malé politické subjekty. Na rozdiel od Hegera a ďalších členov vlády, ktorý by mali predsa len hrať inú politickú ligu," konštatoval Hrabko s tým, že strana Dobré ráno Slovensko nefiguruje v registri politických strán, takže by považoval za korektnejšie hovoriť o vstupe osobností na kandidátnu listinu Demokratov ako o spájaní politických strán.

Stranu Mikuláša Dzurindu Modrí - Európske Slovensko Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo na základe petície s 12.861 podpismi občanov. "Čo sa týka modrých, myslím si, že ich čas ešte príde. Sú zaregistrovaní, teraz by ich mal čakať snem, kde si ustanovia orgány a schvália program. A potom môžu viesť oficiálne rokovania o predvolebnej spolupráci, ak ich budú chcieť. Mikuláš Dzurinda ešte môže zohrať značnú úlohu v tom, ako bude vyzerať budúci parlament," uzavrel Hrabko.