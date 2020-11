Kým premiér Igor Matovič sa už niekoľko mesiacov pokúša vysporiadať s koronakrízou, SNS, Smer aj Hlas sa pokúšajú iniciovať predčasné voľby. Každá zo strán na to ide iným spôsobom, no ich cieľ je rovnaký - ukončiť pôsobenie súčasnej vlády.

Strana Hlas-SD pod vedením Petra Pellegriniho spustila pred vyše týždňom internetovú anketu, pomocou ktorej chce zistiť záujem o referendum. Ankety sa zúčastnilo vyše 200-tisíc občanov. Ak sa ich zapojí dostatok, Hlas chce dať v parlamente návrh na prijatie ústavného zákona, na základe ktorého skrátia volebné obdobie. Ak by sa to nepodarilo, je pripravený zbierať podpisy občanov na referendum. Potrebuje ich aspoň 350-tisíc.

Ficov zas Smer odovzdal 30 podpisov sa zvolanie mimoriadne schôdze v parlamente, na ktorej chce podať návrh na ústavný zákon na skrátenie volebného obdobia. Okrem smeráckeho klubu zvolanie schôdze podpísali aj štyria nezaradení poslanci. Ak mu táto iniciatíva nevyjde, má premyslené ďalšie kroky. "Ak sa toto stane, strana Smer začne rokovať so všetkými zainteresovanými,"sľuboval Fico na tlačovke. Rokovať chce s nepolitickými subjektami aj s opozičnými partnermi. "Referendum musí byť národná vec,"dodal.

SNS začala s iniciatívou referenda už pred niekoľkými mesiacmi. Podľa prvého podpredsedu strany Jaroslava Pašku majú vyzbieraných už niekoľko tisíc podpisových hárkov, presný počet podpisov však povedať nevedel. Najnovšie chcú zjednotiť opozičné strany, Smeru aj Hlasu totiž poslali list.

Podľa najnovšieho politického prieskumu televízie Markíza by voľby, ak by sa udiali v súčasnosti, vyhral Pellegriniho Hlas s 19,1 %, Smer by získal 9,5 % a SNS 2,2 %, čo znamená, že by po voľbách nedostala ani dotácie od štátu.

Premiér rIgor Matovič v minulosti povedal, že výsledky Pellegriniho ankety by bral do úvahy v prípade, ak by sa jej zúčastnilo aspoň 1,5 milióna ľudí , šéfka Za ľudí Veronika Remišová zas vyhlásila, že ak by si občania v referende odhlasovali predčasné voľby, jej strana by za ne hlasovala.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že iniciatíva referenda opozičným stranám nevyjde. Pokiaľ však ide o ich motiváciu, majú viacero dôvodov.