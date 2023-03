Je odrazom biedy slovenskej pravice, ak si volič vie predstaviť na čele politického subjektu, ktorý by vznikol spájaním, dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO). Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak.

Výsledky prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza z minulého týždňa naznačujú, že nový politický subjekt, ktorý by pozostával z menších stredopravých politických strán by určite volili 4 percentá oslovených respondentov a 17 percent oslovených voličov považuje takúto voľbu za pravdepodobnú. Prieskum agentúra vykonala začiatkom februára na vzorke 1 017 respondentov.

„Heger nie je typ politika, ktorý by dokázal viesť masu voličov. Keď uvažujeme nad možnými politickými lídrami v rámci tohto projektu, o ktorom ja som presvedčený, že asi nevznikne alebo úspešný nebude, tak aj to, že by volič siahol po Eduardovi Hegerovi, je snáď odrazom biedy slovenskej pravice," tvrdí Koziak.

Politológ tvrdi, že na „politickom trhu" nie je žiadna výraznejšia osobnosť, ktorá by túto koalíciu mohla prevziať a doviesť do parlamentných volieb. „Pokiaľ sa tá koalícia má skladať z miniatúrnych pravicových politických strán, z ktorých má každá jedna výtlak jedno alebo dve percentá, tak to svedčí aj o popularite ich politických lídrov. Aj keď Mikuláš Dzurinda predstavil prvé osobnosti, ktoré mali tvoriť Modrú koalíciu, to všetko boli takmer neznámi ľudia," povedal Koziak.

Zároveň vysvetlil, že Hegerovi v rámci popularity prospieva to, že stojí na čele vlády a v médiách sa vyskytuje veľmi často. „Dovolím si tvrdiť, že politických lídrov, ktorí by boli na zozname, by mnohí voliči nevedeli vôbec identifikovať. Je tam Heger, je tam Milan Majerský (pozn. SITA predseda Kresťanskodemokratického hnutia), ktorý je asi skôr známejší na východe, kde je prešovským županom a Mikuláš Dzurinda, s ktorým sa spája spomienkový optimizmus," dodal.

