Premiér Igor Matovič sa priznal ku krehkosti vlastného poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Najpočetnejší klub koalície OĽaNO s 53 poslancami by mohol byť aj najzraniteľnejší spomedzi vládnych klubov.

Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak v súvislosti s vyjadreniami premiéra Igora Matoviča, ktorý v uplynulých dňoch hovoril o obavách, že po prípadnom odchode Sme rodina z vládneho zoskupenia by zo zostávajúcich 78 poslancov mafia kúpila troch zákonodarcov a koalícia by stratila parlamentnú väčšinu.

Podľa politológa Koziaka pravdepodobnej nestabilite klubu OĽaNO môže nasvedčovať, ako toto hnutie vo svojom vnútri funguje alebo aj to, ako sa vyberali kandidáti na poslancov. Podľa neho v SaS či strane Za ľudí bol výber poslancov štandardnejší.

„Poslanci, ktorí boli v minulosti s OĽaNO viac spätí, sa dostali do vládnych funkcii a do parlamentu namiesto nich prišlo veľa náhradníkov, ktorých až tak veľmi nepozná možno ani Matovič. Nevie, čo sú to za ľudia. Podobný prípad dnes vidno pri výbere prednostov okresných úradov v réžii OĽaNO. Jednoducho toto hnutie nebolo personálne pripravené na vládnutie v takom rozsahu, aký získalo podľa výsledkov volieb,“ zhodnotil Koziak.

Politológ Tomáš Koziak Zdroj: Archív NMH

Politológ si myslí že užšia spolupráca strán Za ľudí a SaS by mohla premiéra Matoviča prinútiť k tomu, aby sa správal aj hodnotovo, nielen pragmaticky. Kluby SaS a Za ľudí majú v parlamente dohromady 25 poslancov a ani bez nich by súčasná koalícia nemohla fungovať.

„SaS a Za ľudí vedia, že volič od nich očakáva správanie s vyšším štandardom politickej kultúry. Takže nič iné im nepomôže len to, keby užšie spolupracovali a ukázali Matovičovi, že aj oni môžu položiť vládu,“ dodal Koziak.