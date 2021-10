Kariéru zavesil na klinec sotva pred troma mesiacmi, no všetko nasvedčuje tomu, že v niekdajšom športovom ese sa črtá politický talent. „Teraz bývam často aj v noci hore, keďže sa venujem kryptomenám. Sympatizujem s politickou stranou Hlas-SD, zaujímam sa o prácu jej športovej komisie, absolvoval som už niekoľko eventov tejto strany. Táto sféra športovej politiky ma baví," priznal v rozhovore pre sport24.sk.

A hoci na priamu otázku, či uvažuje nad vstupom do strany Petra Pellegriniho (46), odpovedal vyhýbavo, medzi riadkami sa dalo čítať, že myšlienka mu nie je cudzia. „Momentálne sa mi k tomu vyjadrovať nechce, no v najbližšom období určite zistíte," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Vo vrcholovej politike pritom možno nájsť hneď niekoľko tvárí, ktoré v minulosti žiarili na trávniku či tenisovej antuke. Medzi niekdajšie hviezdy tenisového neba možno zaradiť napríklad poslanca Karola Kučeru (47). Dlhoročný reprezentant Davis Cupu sa do Národnej rady prebojoval v parlamentných voľbách 2020, keď kandidoval za poslanca zo 6. miesta na kandidátke OĽaNO.

Pomocou rovnakého hnutia sa do parlamentných lavíc posadil aj dvojnásobný víťaz turnaja ATP v dvojhre Ján Krošlák (46) či Romana Tabák (30), ktorá v juniorskej kategórii patrila medzi najlepšie tenistky sveta. V roku 2008 sa tiež prebojovala do semifinále juniorského turnaja vo Wimbledone. Samotná poslankyňa je presvedčená, že skúsenosti z tenisu dokáže zužitkovať aj v politike. „Šport buduje charakter a za tie roky mi pomohol v osobnom i profesijnom živote. Napríklad som sa naučila prehrávať, čo nie je na škodu ani v politike," konštatuje. „Vysvetlím to na príklade. Krátko pred letom som riešila zákon týkajúci sa cyklistov, s ktorým na policajnom prezídiu nesúhlasili. Nevzdali sme to, počas leta sme zákon dôkladne prepracovali a po našom ďalšom stretnutí sa podarilo nájsť spoločnú reč," uzatvára Tabák.