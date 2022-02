Prečo odišiel z ministerstva financií? Hlavný ekonóm strany Za ľudí Tomáš Meravý (37) v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil detaily svojho rozhodnutia aj to, aké medzery má daňovo-odvodová reforma a prečo podľa neho Slováci nemajú nízke dôchodky.

Začnem informáciou, ktorá asi všetkých zaujíma. Odišli ste z ministerstva financií. Prečo?

- Áno, odišiel som. Ten dôvod bol v zásade jeden, a to zásadné nezhody na daňovej reforme s ministrom Igorom Matovičom. Hoci my sme ako strana Za ľudí daňovú reformu podporovali, pretože sme chceli, aby sa urobila.

V podstate 18 rokov sa nič v tejto oblasti nedialo. Mám pravdu?

- V modeli, ktorý predstavil Igor Matovič na svojich tlačovkách, bolo veľa dobrého a ten model má vo svojom jadre vnútornú logiku. Ale, samozrejme, daňové zákony sú veľmi komplexná záležitosť a ten diabol býva často ukrytý v detaile. Ja som chcel túto daňovú reformu rozfázovať tak, aby tie najjednoduchšie a najúčinnejšie, najmä nesporné opatrenia boli zavedené čo najskôr a aby na veci, ktoré boli sporné, ktoré vzbudili otázky a pochybnosti, sme sa ešte pozreli, aby sme ich dali lepšie zanalyzovať. Žiaľbohu, Igor Matovič trval na tom, že ten balík musí byť prijatý v celku, ako ho prezentoval. A dokonca vo veľmi krátkom čase. Legislatívu chcel mať hotovú do štyroch mesiacov, čo je podľa mňa absolútne nereálne. Igor Matovič chcel, aby som ja celú daňovú reformu koordinoval – vrátane iných ministerstiev, čo som odmietol. Takže som povedal, že nevidím ďalší dôvod, prečo by som mal pôsobiť na ministerstve financií. Nechcem tam len tak šúchať nohami.

Dlho ste váhali, či odídete z ministerstva?

- Toto už bola posledná kvapka. Pohár mojej trpezlivosti pretiekol. Treba si uvedomiť, že sa blížime k polovici volebného obdobia a toto nie je ten správny čas, keď by sa vládne strany mali hádať o základných bodoch daňovej reformy. To sa malo všetko dohodnúť vtedy, keď sa vyjednávalo programové vyhlásenie vlády. Ak by vláda od samého začiatku implementovala daňovú reformu, dnes by to už mohlo byť hotové.

V médiách sa spomínalo, že odišli viacerí ľudia z ministerstva financií. Neohrozí to fungovanie ministerstva?

- Ministerstvo financií je jedno z najlepšie fungujúcich ministerstiev. Má dlhú tradíciu aj vďaka tomu, že ministri, aj keď sa menili garnitúry, tak väčšinu ľudí tam nechávali. Čiže ja mám plnú dôveru vo funkčnosť ministerstva financií ako aparátu. Je pravda, že pár ľudí odišlo, ale to boli dlhšie plánované odchody, a to riaditeľ rozpočtovej sekcie a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky. Obe tieto funkcie sú nahradené. Ďalšie veci by som nerád komentoval.

Vy konkrétne ste pracovali aj pod ministrom Eduardom Hegerom, aj pod ministrom Igorom Matovičom. Viete porovnať štýl ich práce?

- Eduard Heger je „zmierňovač“ diskusie. Ide z neho pokoj a musím sa priznať, že v tom jeho riadení bol väčší systém. Igor Matovič je spontánnejší, ale zase je zrejmé, že vie lepšie zaujať pozornosť.

Je to dôležitá vlastnosť pre ministra financií? Zaujať pozornosť.

- Keď ste politik, musíte vedieť aj vzbudiť trocha pozornosti, akurát by to nemalo byť len o tom. Mne sa s oboma pánmi v osobnej rovine fungovalo dobre a mám Igora Matoviča ľudsky rád. On je v súkromí príjemný človek, rád o sebe vtipkuje. Ale, samozrejme, politika nemôže byť o tom. Je to o tom, ako je riadený tento štát a, žiaľbohu, musím povedať, že takto ten štát riadený byť nemôže.

Povedzte na rovinu. S ktorým ministrom sa vám pracovalo lepšie?

- Týchto dvoch by som nerád porovnával. Ja som v minulosti spolupracoval aj s ministrom financií Ivanom Miklošom a myslím si, že to bola najvyššia úroveň doteraz. Bol to doteraz najlepší minister financií, ktorého sme mali.

Vysvetlite ľuďom, ako to chodí na ministerstve. Stretávate sa napríklad každý pondelok, máte porady a podobne? Riešila sa pripravovaná reforma na plánovaných stretnutiach?

- Za Eduarda Hegera to tak fungovalo, za Igora Matoviča už nie. Daňová reforma nie je niečo, čo sa dá izolovane riešiť len na ministerstve financií. Rieši sa najmä na úrovni koaličných partnerov a koaličných rokovaní. Čiže tam boli vždy štyria zástupcovia štyroch koaličných strán a oni dojednávali túto reformu. Neboli to nijaké pondelkové porady na ministerstve financií. Žiaľ, musím opäť zopakovať, že v polovici volebného obdobia by sa nemalo stále dohadovať o reforme. To sa malo robiť vtedy, keď sa vydávalo programové vyhlásenie, a potom sa mala rýchlo uskutočňovať implementácia. Ukazuje sa, že programové vyhlásenie bolo napísané narýchlo tak, aby tam bolo v zásade všetko, ale reálne tie veci dohodnuté neboli. Čiže tam stále pretrvávajú dosť fundamentálne rozpory medzi politickými stranami v tom, čo vlastne ideme v ekonomickej a sociálnej oblasti robiť. Daňová reforma je len jedným z tých sporných bodov.