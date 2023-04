Richterová spustila lavínu ešte v novembri minulého roka, keď politika obvinila, že sa o svoje deti nestará. Konflikt vygradoval pred Veľkou nocou šokujúcim prepieraním špinavej bielizne, keď Richterová vo viacerých statusoch na sociálnej sieti verejne očiernila Kollára a nešetrila pritom ani jeho dcéry.

Hlavným dôvodom sporu má byť výška výživného, ktoré mamička požaduje zvýšiť. Richterová otvorene prezradila, že dostáva 1 500 eur na každé dieťa, mesačne má tak k dispozícii zhruba 3 000 eur. Údajne iba Andrea Heringhová dostáva viac, a to sumu 4 000 eur. Brunetka však požaduje od Kollára zvýšiť výživné na syna Artura na 3 500 eur, na Aarona si zas pýta 2 500 eur. Odôvodnila to tým, že na staršieho syna má oveľa vyššie náklady.

Samotný Kollár doteraz na žiadne útoky Richterovej nereagoval a odmietol komentovať svoje súkromné záležitosti. Naopak, zo strany urazenej mamičky spor neutícha a priam na dennej báze zásobuje sociálne siete statusmi, kde verejne osočuje Kollára. Našli sa takí, ktorí sa Richterovej zastali, iní, naopak, len krútia hlavou nad jej sťažnosťami a výživné v sume 3 000 eur mesačne považujú na slovenské pomery za vysoko nadštandardné.

Zaujímalo nás preto, čo si o celej kauze myslia známe političky a ako vnímajú správanie Richterovej? Je podľa nich výživné 3 000 eur málo a môže táto kauza uškodiť Kollárovi? „Myslím si, že najviac to ubližuje ich deťom a aj Borisovej politickej kariére. Je veľmi smutné, že takúto citlivú tému riešia cez médiá. Malo by to zostať za zatvorenými dverami. Rodičia si pľujú do polievky, ktorú budú musieť zjesť,“ hovorí nezaradená poslankyňa Romana Tabák (31). „Čo by dali za takéto vysoké výživné druhé matky...“ podotkla ďalej extenistka. „Ja som sama slobodná matka a nie je samozrejmosťou, ak otec platí výživné,“ hovorí Tabák.

„Ako političku ma nezaujíma, čo robí pán Kollár vo voľnom čase, či ďalšie deti, alebo štrikuje ponožky. Ako matka som si istá, že dieťa potrebuje lásku a pozornosť od matky aj otca, a to sa nedá kúpiť za alimenty,“ myslí si predsedníčka strany Jablko a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (46).

„O pani Richterovej si nemyslím nič, a či to pánovi Kollárovi uškodí alebo nie? Keď sa jedného dňa volič pána Kollára zobudí osvietený a pochopí, ako veľmi sa mýlil, keď politika so 14 deťmi a 15 ženami považoval za bojovníka za tradičnú rodinu, potom pánovi Kollárovi klesnú preferencie. Aká veľká je šanca na takýto úkaz, to si momentálne netrúfam predikovať,“ hovorí Ďuriš Nicholsonová. Na názor sme sa spýtali aj europoslankyne za Smer-SD Moniky Beňovej (54). NÁZOR BEŇOVEJ NA SPRÁVANIE RICHTEROVEJ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

„Prepáčte, ale toto je ich súkromná vec. Vyjadrovanie sa k tomu z mojej strany by bolo len parazitovaním na súkromí iných ľudí, a do toho ma nič. Kto som, aby som súdila?“ reagovala na našu otázku poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková (39). „Nebudem sa k tomu vyjadrovať inak, ako že Borisovi, jeho partnerkám a expartnerkám, ale najmä ich deťom prajem v živote len to najlepšie. Čo to je, vedia najmä oni a nie verejnosť, ktorá ich súdi,“ uzavrela politička.

Richterová najnovšie informovala, že budúci týždeň má s Kollárom stanovený termín na súdne pojednávanie k téme výživného. „Tam môže pán predseda povedať aj to, kedy videl naposledy svoje deti,“ odkázala mamička politikovi.