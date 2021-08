Ako narábajú s financiami? Kým koaličné či opozičné strany dostávajú štedré príspevky na chod od štátu, menej šťastia majú práve menšie strany či tie, ktoré sa do parlamentu nedostali. Výborným príkladom je napríklad Progresívne Slovensko. Podľa výročnej správy strany, ktorú zverejnilo ministerstvo vnútra, je celková hodnota majetku strany ku koncu minulého roka 0 eur. Hoci za volebný rok hnutie dostalo celkovo príjmy vo výške 1,7 milióna eur, väčšina týchto peňazí išla na predvolebnú kampaň, reklamu a propagáciu.

Dodatočné peniaze mimoparlamentné strany väčšinou získavajú práve pomocou darov od fyzických a právnických osôb, vysvetľuje politológ Radoslav Štefančík. Kým vládne strany podľa výročných správ dostali dary v priemernej výške 100-tisíc eur ročne, menšie mimoparlamentné strany takto dokážu nazbierať aj trojnásobok. „Menšie strany nemajú nárok na štátny príspevok, poprípade štátny príspevok nestačí na financovanie strany. Parlamentné strany tým, že získali štedrú finančnú pomoc určite nepotrebujú financovanie z darov," vysvetľuje politológ. Progresívne Slovensko podľa výročnej správy nazbieralo z darov 300-tisíc eur, KDH 362-tisíc eur a SPOLU 368-tisíc eur. Rekordnú sumu od darcov však získala strana Most – Híd, ktorej priaznivci darovali 470-tisíc eur, čo je dokonca viac ako štátny príspevok.

Menšie politické strany tiež aktívne používajú finančne pôžičky od vlastných členov. Najúspešnejšia v tom je Slovenska národná strana (SNS) Andreja Danka (47), ktorá vlani od svojich členov za dva predvolebné mesiace si požičala okolo 800-tisíc eur. Politológ Štefančík hovorí, že táto prax je úplne bežná a požičať peniaze od fyzických osôb pre politické strany je jednoduchšie ako od banky. „To je, samozrejme, otázne, za aký úrok si požičať peniaze od súkromnej osoby. V minulosti bolo typické, že to neboli pôžičky, ale že zakladatelia politickej strany peniaze darovali. No dnes sa zistilo, že jednoducho sa dá na tom zarobiť," naznačil odborník s tým, že v tom nevidí nič nekalé.

Najväčšiu sumu a to 190-tisíc eur SNS ponúkol jej expodpredseda Anton Hrnko (66), ktorý bol súperom Andreja Danka o post predsedu strany. Hrnko v tomto súboji neuspel a zo strany odišiel. Momentálne poskytuje poradenské služby pre predsedu Národnej rady Borisa Kollára (56). Od budúcich odídencov si požičala peniaze aj parlamentná ĽSNS. Dáta z výročnej správy ukazujú, že Milan Uhrík (36), Milan Mazurek (27) a Miroslav Suja (45) dokopy strane ponúkli 65-tisíc eur, a to za atraktívny úrok 2,5 percenta ročne.

Zaujímavé body sa dajú nájsť aj medzi nákladmi politických strán. Napríklad v roku 2020 boli obrovské výdavky smerované na položku „vzdelávanie a politická práca“. Politológ Radoslav Štefánik však vysvetľuje, že nie je presne stanovené, čo sa dá považovať za politickú prácu či politické vzdelávanie. Preto strany do tejto položky často zahŕňajú akúkoľvek činnosť na mobilizáciu voličov. „Mali sme politické strany, ktoré kedysi bežne vzdelávali svojich členov s tým, že organizovali rozličné workshopy alebo stretnutia s odborníkmi na rôzne politické témy. Ale to bolo bežné v minulosti. Viem si to predstaviť pri tých väčších politických stranách, ktoré práve pred voľbami robia stretnutia aj s dobrovoľníkmi alebo s členmi, aby ich informovali o tom, ako majú robiť kampaň," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ a doplnil, že si nevie predstaviť podobné aktivity pri takých hnutiach ako OĽaNO.

Vo výročných správach sa nájdu aj náklady, ktorých vysvetlenie je náročnejšie. Strana SNS vo výročnej správe uviedla, že objednala tovar alebo službu u spoločnosti Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava v celkovej hodnote 26 173,32 eur. „Vôbec si neviem predstaviť, za čo by politická strana mohla zaplatiť firme, ktorá organizuje posledné rozlúčky," reagoval na tieto informácie politológ. Odpoveď však bola jednoduchá a náš denník ju dostal priamo od predsedu SNS Danka. Povedal, že peniaze mestskému pohrebníctvu strana zaplatila ako nájomné, lebo centrála strany sa nachádza v budove, ktorú vlastní Marianum.

