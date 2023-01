Všetky volebné miestnosti otvorili v sobotu ráno načas, priebeh referenda je zatiaľ pokojný. "Sú otvorené všetky miestnosti, v tejto chvíli nemáme hlásený žiadny problém," uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová. Ani počas dňa neočakáva problémy. Zdôraznila, že pri referende je situácia špecifická. "Referendum sa líši od volieb. Pokiaľ ide o kampaň, v zákone o volebnej kampani nie je referendum upravené, nič nie je zakázané. Neexistuje ani moratórium," ozrejmila.

Krátko po otvorení referendových miestností, približne o 7.15 h, prišiel hlasovať iniciátor dnešného referenda, predseda strany SMER-SD Robert Fico. Stalo sa tak v školskej budove na Majerníkovej 60 v Karlovej Vsi. Pozrite si vo videu:

"Dobré ráno, hlasovanie v referende som absolvoval hneď ráno o 7 hod. Ďakujem každému z Vás, kto sa dnes na referende zúčastní. Bez zmeny Ústavy SR nemôžeme vyvolať predčasné voľby. Čaputová, Heger a ďalší údajní demokrati skoršie voľby nechcú, preto tak otvorene idú proti referendu. Nenechajme sa odradiť protislovenskými médiami a najvyššími ústavnými činiteľmi, ktorí v priamom prenose páchajú politický atentát na Slovensko!" odkázal Fico na sociálnej sieti.

Skoro ráno absolvoval hlasovanie aj poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. "Toto referendum je o našom práve povedať akejkoľvek vláde STOP. Preto som už hlasoval. Poďte aj vy," napísal na sociálnej sieti.

Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová sa tiež chystá dnes hlasovať.

Hlasovanie v referende sa zúčastnil už v skorých ranných hodinách aj poslanec Smeru-SD Richard Takáč. "Dnešok je sviatkom demokracie. Využite svoje právo, príďte vyjadriť svoj názor. Až do 22.00 sú referendové miestnosti otvorené," odkázal.

Z referendových miestností pozdravila fanúšikov aj moderátorka Marianna Ďurianová. "Povinnosti splnené 💪 ide sa za zábavou 👉," pripísala k snímke.

Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini zdôraznil, že Slovensko sa nachádza v hlbokej kríze. Vysoké ceny energií ruinujú ekonomiku. Pacienti musia platiť v ambulanciách, aby vôbec boli ošetrení. Školské obedy sa stávajú luxusom len pre bohatých a státisíce seniorov sa prepadajú do pásma chudoby. "Vláda nepracuje pre ľudí – háda sa medzi sebou, vyrába čoraz väčší chaos a ľudia chudobnejú," napísal na sociálnej sieti Pellegrini.

"Dnes máme jedinečnú možnosť. Nemusíme čakať, či sa rozhádanej koalícii podarí zmeniť ústavu, aby sa mohli konať predčasné voľby. Môžeme o tom rozhodnúť my sami. Stačí 15 minút každého z nás - a parlament dostane jasný pokyn, ktorý bude musieť splniť. Zmeniť ústavu tak, aby ľudia mali právo ktorejkoľvek vláde v budúcnosti povedať, že si ju tu už neželajú," povedal Pellegrini. "Ja dnes k referendu pôjdem. Nenechám si vziať právo rozhodovať o našej budúcnosti. Som presvedčený, že ak občan moc politikom dáva, má ju právo aj vziať. Preto označím ÁNO – áno väčšej moci ľudí, áno nádeji na lepšiu budúcnosť," napísal.

Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz. V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Odpovedať bude na otázku, či súhlasí s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý vopred požiadal. Neoficiálne výsledky referenda by mohli byť známe skoro po polnoci.



