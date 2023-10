Keď Igor Matovič (OĽaNO) zvolal šesť dní pred voľbami veľkú tlačovku, sľuboval veľké odhalenie. Zverejnil správy z mobilu Richarda Sulíka (SaS). Finančník Jaroslav Haščák však za tým vidí nielen zámer jedného politika, ale celej organizovanej skupiny. Ako informoval Haščákov právny zástupca Martin Škubla trestné oznámenie sa týka „zneužitia policajnej právomoci v kauze mobilných správ, ktorú nedávno otvoril Igor Matovič“.

Ten pred voľbami obvinil exministra hospodárstva Richarda Sulíka, že si vymenil niekoľko správ s Haščákom, ktoré sa týkali dofinancovania zdravotníctva. Sulík vysvetľoval, že podobne sa zhováral aj s ďalšími veľkými zamestnávateľmi.

Matovič tesne pred parlamentnými voľbami v nedeľu 24. septembra zvolal tlačovú konferenciu. To vníma Haščákova obhajoba ako dôkaz o vážnom podozrení z nezákonného úniku informácií zo živého policajného spisu. „Je zrejme len úplnou náhodou, že negatívne ladené vyjadrenia Igora Matoviča proti neštátnym zdravotným poisťovniam prišli len pár dní pred voľbami a tesne pred ukončením prepoisťovacej kampane. A rovnako bude úplnou náhodou, že obsah telefónu zrejme poskytla vyšetrovacia súčasť Národnej kriminálnej agentúry pod názvom tím Gorila,“ hovorí Škubla.

„Trestné oznámenie je smerované voči organizovanej skupine z prostredia vyšetrovania, polície a médií a poukazuje na vážne podozrenie z nezákonného obchodovania s výsledkami prebiehajúceho vyšetrovania,“ tvrdí v tlačovej správe Haščák.

Sám Matovič totiž povedal, že sa dostal k zálohe Sulíkovho telefónu z jesene 2020. Tvrdil, že bola na trhu na predaj za milión eur. Ale on si mohol zadarmo v Sulíkovej komunikácii listovať a vybral si práve časť správ, ktoré sa týkali Haščáka. Matovič zároveň tvrdí, že jeho zdroj je dôveryhodný, ale neprezradí ho.

Polícia v tejto súvislosti informovala, že došlo k začatiu trestného stíhania pre podozrenie z podvodu vo výške približne 460 miliónov eur. "NAKA môže potvrdiť, že v minulosti zaistila mobilné telefóny osoby J. H., ktoré boli podrobené znaleckému skúmaniu, pričom v spolupráci s Europolom sa podarilo zabezpečenie predmetných mobilných telefónov prelomiť,“ uvádza agentúra TASR vyjadrenie odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ. „Všetky informácie, ktoré sa podarilo zabezpečiť z predmetných mobilných telefónov, sa preverujú jednak v rámci trestných konaní, ako aj v operatívnom preverovaní,“ dodal odbor komunikácie. Odmietol však komentovať správy, ktoré zverejnil Matovič a teda potvrdiť ich autentickosť.

Polícia zaistila Jaroslavovi Haščákovi telefónu 1. decembra 2020. Ako dodáva Škubla, tieto úkony sú aktuálne predmetom podania na Európsky súd pre ľudské práva. Podotýka, že nezákonnosť vyplynula z rozhodnutí súdov a generálnej prokuratúry, pričom Ústavný súd SR ich v tomto roku v januári označil za protiústavnú „fishing expedition“, teda výpravu za hľadaním „čohokoľvek“. Navyše, Slovenská republika sa musela Haščákovi verejne ospravedlniť.

Škubla dodáva, že obhajoba Jaroslava Haščáka bude o týchto nezákonnostiach informovať v rámci prebiehajúcich konaní Ústavný súd SR, Európsky súd pre ľudské práva, EDPS – európskeho úradníka na ochranu údajov a Europol.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia skupiny Penta Investments.