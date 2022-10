Kokaín a lysohlávky

Dvadsaťdeväťročného Samuela obmedzili na osobnej slobode, podozrivý je zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.

Diaľničná hliadka si vodiča všimla na zjazdovej vetve diaľnice D2 v Mlynskej doline preto, lebo nemal zapnutý bezpečnostný pás. Pri komunikácii s 29-ročným vodičom si uňho policajti všimli známky požitia omamných a psychotropných látok. Muž súhlasil s vyšetrením.

"Následne si policajti všimli v strednej opierke väčšie plastové vrecko s neznámym obsahom," doplnila hovorkyňa s tým, že sa ho hliadka spýtala na obsah vrecka. Podľa jej slov mal policajtom povedať, že ide o lysohlávky, že ich vozí v aute približne polroka a nevedel, že by sa mohol pre to dostať do problémov.

Nafúkal 2,27 promile alkoholu!

Policajti obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 65-ročného vodiča z okresu Čadca. V kysuckej obci Korňa mu pri dychovej skúške vo štvrtok (13. 10.) pred 15.00 h namerali 1,09 mg/l (2,27 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová.

Doplnila, že opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. "Policajti obvinenému mužovi obmedzili osobnú slobodu a zadržali vodičský preukaz. Poverený príslušník Policajného zboru skončil skrátené vyšetrovanie a spis predložil prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na obvineného muža," uviedla krajská policajná hovorkyňa.

"Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Nielen z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin. Ale najmä preto, že následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické," zdôraznila Kremeňová.