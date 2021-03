Slovensko ešte v roku 2008 zasiahol škandál s nevýhodným predajom emisií garážovej firme. Škoda bola vyčíslená až na 66 miliónov eur, no vyšetrovanie sa po pár rokoch zastavilo. Kauza je známa aj z videonahrávky exministra financií Jána Počiatka s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. V nej Počiatek označil exšéfa SNS Jána Slotu za "úplného kráľa", lebo obabral predsedu Smeru Roberta Fica! Dnes je ale všetko inak a vyšetrovanie možného podvodu je opäť otvorené!

Známa videonahrávka na ktorej sa zhovára Počiatek s Trnkom vznikla vďaka tomu, že teraz už odsúdený Marian Kočner si namontoval do kancelárie generálneho prokurátora kameru. „Ten Slota neuveriteľne zarobil. Vymyslel si nový kšeft ešte minulý rok, ktorý nikto nepoznal, a to je predaj emisných kvót,“ hovorí na nahrávke z januára 2009 Počiatek Trnkovi.

Policajti začali nevýhodný predaj s odhadovanou škodou pre štát 66 miliónov eur prešetrovať ešte v roku 2009. Začaté bolo trestné stíhanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ministerstvo životného prostredia pod vedením nominanta SNS Jána Chrbeta predalo tonu emisií garážovej firme Interblue Group za 5,05 eur. Česko v podobnom čase predávalo tonu za 10 eur.

Interblue Group mala potom podľa aktuality.sk predať 15 miliónov ton emisií za vyše 8 eur za tonu japonskej agentúre a štátu poslala 75 miliónov eur. Japonci ale mali za emisné povolenky zaplatiť 142 miliónov eur. Podobnú sumu by získal aj štát, keby nepredával cez prostredníka. Stíhanie ale vtedy po štyroch rokoch zastavili. V roku 2013 sa na to sťažoval vtedajší minister životného prostredia za Smer Peter Žiga, no nepomohlo. Situáciu dal v roku 2014 preveriť aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Neskôr vyhlásil že skutok sa stal, ale nie je trestným činom.

Na snímke bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka odchádza z Prezídia policajného zboru v Bratislave 17. augusta 2020. Zdroj: Jaroslav Novák

Po viac ako desiatich rokoch je ale všetko inak. „Orgány činné v trestnom konaní vo veci predaja emisných kvót skleníkových plynov spoločnosti Interblue Group, Llc. opätovne začali trestné stíhanie, pretože je potrebné vykonať ďalšie dokazovanie z dôvodu preverenia novoobjavených dôkazov, ktoré neboli v pôvodnom konaní známe,“ povedal hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan pre aktuality.sk.

Z celej kauzy si Slovensko najviac pamätá videonahrávku a neslávne slávne slová Počiatka na adresu Fica a Slotu. Počiatek na nahrávke povedal: „On ti niekde vyňúral, že existujú nejaké medzinárodné kvóty, ko***ské nejaké. Nikto netušil, že niečo také existuje. Ten ko**t to niekde vyňúral a vymyslel si, ako to predať. Ešte aj Fica oholil, do p**i, lebo nedal mu z toho polku, nejak ináč ho domotal. Úplný kráľ.“