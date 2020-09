Je všeobecne známe, že dôvera slovenských občanov v justíciu a políciu je veľmi nízka. Obidve inštitúcie si za to môžu rôznymi korupčnými kauzami, rodinkárstvom či miestami až nulovou vymožiteľnosťou spravodlivosti. Aj preto sa niekedy snažia prezentovať kvalitu svojej práce tak, aby zostala verejnosť šokovaná a doslova očarená. Nie vždy to však vyjde, ako si to, a to najmä v silových zložkách, predstavujú. Najčerstvejším príkladom tohto tvrdenia je zásah Národnej kriminálnej agentúry v obci Jelenec spred piatich dní, po ktorom bol zadržaný spomínaný Ľudovít Makó. Napriek tomu, že išlo o pomerne kontroverznú osobu, len prednedávnom stratila dôveru ministra financií Eduarda Hegera, ktorá má v rodnej obci rozsiahle majetky a zároveň osobu, ktorá otvorene priznáva, že si tyká s Norbertom Bödörom, dalo by sa očakávať, že by sa na výsluch dostavil aj dobrovoľne.

Akcia “BOŽÍ MLYN” bola podľa odborníkov prehnaná. Zdroj: facebook

Polícia sa však rozhodla zrejme demonštrovať svoju silu a zo zásahu urobila americkú kovbojku. Minulý štvrtok skoro ráno si po Makóa tak prišlo akčné komando a nad obcou krúžil niekoľko minút aj vrtuľník. Podľa viacerých odborníkov však v tomto prípade išlo o absolútne zbytočne agresívny počin mužov zákona. Veľmi zaujímavý názor má na celú vec bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok, ktorý sa pre náš denník exkluzívne vyjadril. Jeho REAKCIU SI PREČÍTAJTE V KOMENTÁRI POD DRUHOU FOTKOU V GALÉRII.