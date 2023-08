"Posledný kontakt mala Emma Valachová so svojím otcom, ktorého požiadala, aby ju odviezol do Piešťan, odkiaľ sa mala vrátiť vlakom do 18.00 h, čo však nespravila a doteraz nie je známy jej súčasný pobyt," uviedli policajti.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Emme Valachovej. Chovankyňa detského domova v Novom Meste nad Váhom odišla ešte v piatok (18. 8.) o 16.00 h na vychádzku, z ktorej sa doposiaľ nevrátila. Zdroj: Facebook/ Polícia Trenčiansky kraj

Nezvestná mladistvá je vysoká 160 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé gaštanové vlasy dlhé po plecia a hnedé oči. Naposledy mala oblečené čierne pásikové krátke nohavice, čierny crop-top, obuté mala biele tenisky značky Fila.

"Akékoľvek informácie k pobytu nezvestnej oznámte na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Facebooku Polícia SR - Trenčiansky kraj," vyzvali verejnosť policajti.

