Bývalý vedúci vyšetrovacieho tímu Peter Juhás je podľa policajného šéfa naďalej plne k dispozícii. Kovařík si zároveň dal predložiť materiál, ktorý súvisel s rozpustením tímu. „S dozorovým prokurátorom aktívne spolupracujeme a vychádzame mu v ústrety, má stále našu plnú podporu,“ priblížil prezident Policajného zboru. Spoločne s dozorovým prokurátorom Vladimírom Turanom sa dohodol, že bývalý vedúci vyšetrovacieho tímu bude naďalej plne k dispozícii a prípad „Kuciak“ je prioritou. „Nie je dôležité, či bude poskytovaná podpora nazývaná vyšetrovacím tímom alebo skupinou, dôležité je, že spoločná kooperácia bude efektívna a prinesie výsledky,“ poznamenal Kovařík.

Jeho predchodca Milan Lučanský, ktorý polícii šéfoval do konca augusta, sa však po rozsudku na sociálnej sieti obul do Juhása. „Neskúsený policajt, ktorý si nedal nikým poradiť. Každého upodozrieval, že mu ide ,po krku'. Stratil akúkoľvek pokoru a odrazilo sa to na závere senátu,“ podotkol bývalý policajný prezident. Súd oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú spod obžaloby. „Obhajoba vyšetrovateľa, že chybou bolo zrušenie tímu o 30 policajtoch, je čisto výhovorka, ktorou chce prekryť svoju neschopnosť,“ dodal Lučanský.



Neskôr bývalý šéf polície ešte pritvrdil: "Nikdy pred touto trestnou vecou nevyšetril žiadnu vraždu, ani iný závažný trestný čin. Nikdy som mu ani raz nezasiahol do vyšetrovania. Po prvé, ako prezident som na to nemal zákonné oprávnenie, po druhé nikdy som to predtým nerobil. Ak by k tomu z mojej strany došlo, určite by sa to dostalo do médií a bol by som podrobený verejnému lynču. Všetci dobre viete, že mojim krédom po nástupe do funkcie bolo objasnenie tohto ohavného trestného činu."

