Slováci sa po štvrtkovom výstupe Jany Maškarovej nestačili čudovať. Sociálne siete zaplavili jej fotky, ako hovorí o kontrole rúšok, pričom ho ona sama mala nesprávne nasadené. Trčal jej z neho totiž nos, čo by sa pri jeho nosení nemalo stávať. Len pár hodín po celom incidentne sa však k nemu vyjadrila aj samotná Maškarová. "Napriek tomu, že to rozhodne nebol môj zámer a viem, ako sa rúška majú správne nosiť, chcem sa Vám touto cestou ospravedlniť,"napísala na sociálnej sieti.

Samotná viceprezidentka si toto zlyhanie vysvetľuje tak, že počas prednesu svojho prejavu verejnosti na rúško pozabudla a to sa jej postupne zosunulo pod nos. Maškarová v "kauze" však vidí aj tú optimistickú stránku. "Na druhej strane to bude možno aj na niečo dobré, lebo som zaregistrovala moje fotografie na rôznych stránkach, kde občania na tento omyl upozorňujú," doplnila s tým, že práve to môže ľudí naučiť, že rúško patrí aj na nos.

