Bratislavskí policajti mali dnes poriadne rušno - policajná naháňačka sa skončila až výstrelom do pneumatiky unikajúceho auta.

POLICAJNÁ naháňačka: Auto na bratislavskej D4 zastavil až výstrel do pneumatiky!

Dnes krátko pred 12:00 h bratislavskí PMJ – čkári spozorovali na Hydinárskej ulici vodiča osobného motorového vozidla zn. BMW.

"Vodič nemal zapnutý bezpečnostný pás a tiež nepoužil smerovku pri zmene smeru jazdy. Z uvedených dôvodov sa ho policajti rozhodli predpísaným spôsobom zastaviť, pričom použili výstražné svetelné a zvukové znamenia. Vodič však na policajnú výzvu nereagoval a začal pred policajtmi unikať po diaľnici D4," informuje polícia na sociálnej sieti.

Napriek opakovaným výzvam policajtov na zastavenie vozidla vodič pokračoval v rýchlej jazde, a tak policajti použili varovné výstrely do vzduchu a následne aj výstrely do pneumatík unikajúceho vozidla. "Svoju jazdu vodič ukončil po prestrelení jednej pneumatiky nárazom do stredových zvodidiel na diaľnici D4 pri výjazde na Rovinku a Podunajské Biskupice," uviedla polícia.

V osobnom motorovom sa nachádzali dvaja muži, nedošlo k žiadnym vážnym zraneniam. "Dôvod takéhoto konania vodiča a jeho spolujazdca je v štádiu šetrenia bratislavských policajtov," uzavrela polícia.