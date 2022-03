Bödör bol v prípade kauzy Dobytkár vo väzbe od 9. júla 2020. Po tom, čo sa po dlhých mesiacoch dostal na slobodu, si pre neho prišla o pár hodín 13. januára 2022 NAKA kvôli kauze Valčeky. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vtedy ale rozhodol o jeho prepustení na slobodu. V tomto prípade je Bödör stíhaný iba za prečin.

Prokurátor sa ale odvolal a práve preto sa dnes na NS konalo verejné zasadnutie, v ktorom sa opäť rozhodovalo, kde strávi nitriansky oligarcha najbližšie mesiace. Odvolací súd by rozhodol oveľa skôr, no po tom, ako sa prípad dostal na NS, podal Bödör sťažnosť voči členom senátu Jurajovi Klimentovi, Petrovi Štiftovi a Petrovi Hatalovi. Súd ale námietkam podnikateľa nevyhovel a aj dnes tak rozhodoval v rovnakom zložení. V kauze Valčeky je Bödör obvinený z poskytnutia úplatku policajtom za to, aby v prípade dépeháčkarskej kauzy nestíhali Štefana Žigu, ktorý je príbuzným exministra hospodárstva za Smer Petra Žigu.

Hneď na úvod verejného zasadnutia podal Bödörov obhajca Marek Para ďalšiu námietku zaujatosti. Po jeho dlhom prejave ho uzemnil predseda senátu Kliment so slovami, že avizoval minútový monológ a bolo z toho 15 minút. NS o ďalšej námietke zaujatosti rozhodovať nebude.

Sudca po krátkej prestávke rozhodol: Sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry sa zamieta. Znamená to teda, že Bödör ostáva na slobode.

