Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) v prípade úhrady lieku Zolgensma detskej pacientke so spinálnou svalovou atrofiou (SMA) II. typu. Pre TASR to potvrdila Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP, upozornil na to portál ozdravme.sk. Úhradu dvojmiliónového lieku na výnimku zdravotnej poisťovni v marci neodkladným opatrením nariadil Okresný súd Bratislava V.

"Krajský súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol, čím potvrdil, že neboli splnené podmienky na jeho nariadenie, a teda na úhradu lieku. VšZP prehodnocuje ďalšie kroky," uviedla.

VšZP neeviduje žiadne iné neodkladné opatrenia na úhradu nekategorizovaného lieku. Verí, že rozhodnutie súdu prispeje k tomu, aby sa lieky na výnimku schvaľovali výlučne podľa podmienok, ktoré zdravotné poisťovne musia dodržiavať, nie pod mediálnym a verejným tlakom.

