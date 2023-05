Napriek tomu, že snahy o spájanie stroskotali, on verí, že vo voľbách zabodujú. „Som presvedčený, že päťpercentnú hranicu prekročíme," hovorí podpredseda Demokratov Jaroslav Naď (42). V exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ sa niekdajší minister obrany rozhovoril o súčasných vzťahoch s hnutím OĽaNO, o voľbách, ale aj o financovaní strany.

V rozhovore sa dočítate

Aké sú vzťahy medzi Demokratmi a hnutím OĽaNO?

Dokáže si ešte Jaroslav Naď predstaviť vládnutie s bývalými kolegami?

Prečo stroskotali rokovania o spájaní s ostatnými mimoparlamentnými stranami?

Budú sa Demokrati spájať s inými stranami?

Aký je Naďov osobný tip na víťaza volieb?

Prečo stranu opustil exminister Rastislav Káčer?

Boli by ochotní Demokrati spolupracovať s Hlasom?

Čím chcú Demokrati osloviť voličov?

Z akých zdrojov budú financovať politickú kampaň?

Heger vo svojej rétorike pritvrdil a dokonca aj Matovič na jednej z tlačoviek povedal, že v OĽaNO "nechápu, čo sa to Edovi robí". Aký je teda dnes vzťah medzi OĽaNO a Demokratmi?

Odišli sme, pretože sme sa už nedokázali stotožniť s Igorovými populistickými návrhmi a útokmi na rôzne skupiny obyvateľstva. Naším zámerom nikdy nebolo na OĽaNO útočiť, no, žiaľ, Igor začal od prvého dňa zahmlievať, klamať, nazýval nás jeho projektom a to všetko len preto, aby nám ublížil. Celé to vyvrcholilo, keď exministra Vlčana - mimochodom, nominanta Matovičovho najbližšieho spolupracovníka - nazval nominantom Hegera.

Jaroslav Naď Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Bolo by v prípade volebného úspechu hnutie OĽaNO pre Demokratov prijateľným partnerom?

Ak bude nové programové vyhlásenie vlády napísané jasne a striktne, potom si spoluprácu predstaviť viem. Dúfam však, že voľby vyhrajú ústretoví ľudia, schopní hľadať riešenia a nie takí, ktorí majú neustálu potrebu vytvárať konflikty. Dnes prebieha predvolebná kampaň a Igor sa rozhodol, že nás bude ničiť, lebo si myslí, že naše hlasy prejdú ku nemu. My sme s hádkami nezačali.

Pred časom ste povedali, že Matovič vám sedí ľudsky a rozchádzate sa len v politických postojoch...

Toto stále platí. Keď bolo za Pellegriniho vlády na útoky voči mne zneužité vojenské spravodajstvo, Igor Matovič stál pri mne. Zároveň však platí, že aj ja som stál pri ňom, koľko som len vládal, keď sme boli vo vláde. Všetko má však svoje hranice. Sekať do štátneho rozpočtu jednu stámiliónovú sekeru za druhou je absolútne nezodpovedná politika, na ktorej nebudem participovať.

Igor Matovič - poslanec Národnej rady a predseda vládneho hnutia OĽaNO Zdroj: TASR

Je nutné si uvedomiť, že peniaze na podobné návrhy nemáme. Budeme si musieť požičať, čím však naše deti zadĺžime na celé desiatky rokov. Kde nájdeme financie na veci ako 500 eur za hlasovanie, alebo vyše 800 miliónov na to, aby mamičky neplatili dane? Jasné, kto by to nechcel? Ale tie peniaze nenájdeme na ulici, čo Matovič buď nechápe, alebo, naopak, chápe a robí ťažký populizmus na úrovni Roberta Fica.

Pokus Demokratov o spojenie so stranou Mikuláša Dzurindu, s Mostom-HÍD a Maďarským fórom dopadol neúspechom. Na následnej tlačovke odznelo, že ste partnerom ponúkli lídra kandidátky s tým, že bude vybratý po dohode so všetkými účastníkmi, podľa preferencií. Čo to znamená?

