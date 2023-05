Podporí OĽANO úradnícku vládu? Matovič sa vyjadril: Rázny odkaz prezidentke Čaputovej! ×

Prezidentka Zuzana Čaputová pri tvorbe vlády odborníkov nedodržala ústavné zvyklosti, pretože o nomináciách nekomunikovala so zástupcami strán zvolených do parlamentu. Tvrdí to líder OĽANO Igor Matovič. Hlava štátu preto nemôže predpokladať podporu úradníckej vlády od poslancov Národnej rady SR za OĽANO.