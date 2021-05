Podpora návrhu Sme rodina o kolúznej väzbe NEPORUŠÍ koaličnú zmluvu, tvrdí Gyimesi

Ak by koaliční poslanci hlasovali spolu s opozíciou za návrh Sme rodina o úprave kolúznej väzby, nebolo by to porušenie koaličnej zmluvy. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy na to upozornil podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet György Gyimesi (OĽANO).