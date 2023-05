Rastislav Káčer pritom odišiel zo strany Demokrati ešte 1. mája. „Nebolo to pre Demokratov prekvapenie, hovoril som, že odídem už dávnejšie. Formálne som ale skončil 1. mája. Dôvody nebudem komunikovať. Nebudem kandidovať v nasledujúcich voľbách za žiadnu stranu," prekvapil svojím vyjadrením exminister.

Demokrati pritom predstavili svoju stranu len začiatkom marca. Jej lídrom je dočasne poverený premiér Eduard Heger. Káčera vtedy predstavili ako súčasť predsedníctva Demokratov. Nedávno sa pritom Káčer rozhodol požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí. Stalo sa tak deň potom, ako z vládneho kabinetu odišiel dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan pre kauzu dotácie pre rodinnú firmu.

„Strašné babráctvo,“ reagoval Káčer v komentári na sociálnej sieti, keď sa odvysielalo mimoriadne vystúpenie predsedu vlády v RTVS. Heger v ňom oznámil, že nikam neodchádza, no Káčera tým nepresvedčil. Naopak, vyhlásil, že ak prezidentka váhala s vymenovaním úradníckej vlády, tak jej Heger svojím vystúpením „zúžil a uľahčil rozhodovanie“.

Podozrivé ticho je v súvislosti s Káčerovým odchodom v strane Demokrati. Oslovili sme viacerých jej členov, no ani od nich nám do uzávierky neprišlo žiadne stanovisko. Vyzerá to tak, že nasadili bobríka mlčania.

„Demokrati prišli o jednu z veľmi výrazných politických osobností. Určite ich to ešte viac poškodí,” okomentoval odchod Káčera politológ Tomáš Koziak. „Toto obdobie je určite pre Eduarda Hegera aj jeho labutia pieseň v politike. Tým, že nedokázal udržať vládu, môže veľký projekt Demokratov zbaliť a predčasne ukončiť. Je to preto pre Hegera veľká prehra,” podotkol tiež odborník.

O Káčerovi si zároveň myslí, že to bol veľmi kvalitný minister zahraničných vecí. „Pokiaľ sa rozhodol, že nepôjde na kandidátku žiadnej z politických strán, čo je pravdepodobné, môže sa vrátiť opäť do diplomacie. V tej by bol pre Slovensko určite aj naďalej prínosom. Všetko však bude závisieť od toho, aká bude povolebná politická konštelácia,” dodáva Tomáš Koziak.