Informovali o tom Vlčan spolu so šéfom PPA Jozefom Kissom na piatkovej tlačovej konferencii. Agentúra mala podmienečne pozastavenú akreditáciu od vlaňajšieho októbra.

"Ako iste viete, PPA bola v minulosti symbolom korupcie, a ja verím, že od dnešného dňa bude symbolom nádeje pre rozvoj vidieka," vyhlásil Vlčan. Dodal, že verí, že v krátkom čase si agentúra získa dôveru nielen pôdohospodárov ale i verejnosti, a to v tom, že pomôže odstraňovať investičný dlh v celom agrosektore a že bude nápomocná aj pri obnove lesov.

"Verím tomu, že do troch či štyroch mesiacov sa agentúra dostane na plný výkon a bude schopná do konca roka spustiť aj už ohlásené výzvy na podporu pôdohospodárov, ako aj potravinárov," povedal minister. Dodal, že získaním plnej akreditácie sa nekončí snaha agrorezortu zmodernizovať PPA.

Minister vysvetlil, že získanie plnej akreditácie znamená, že PPA môže už na základe nových procesov rozbehnúť hodnotenie viacerých podaných žiadostí. "Máme ich asi 1200, ktoré potrebujeme vybaviť," povedal Vlčan s tým, že od leta tiež PPA pozastavila viacero platieb hlavne z 2. piliera, zastavených ich je zhruba 450.

Kiss poznamenal, že agentúra je kapacitne aj procesne pripravená na to, aby sa pustila do všetkých pozastavených aktivít. Spomínané čakajúce platby sú podľa jeho slov už v procese spracovania. "Očakávame v najbližších mesiacoch, že ich budeme schopní púšťať, termín je najneskôr do konca roka," povedal Kiss. Pozastavené platby sú zhruba vo výške 60 miliónov eur.

Samotný proces auditu podľa Vlčanových slov priniesol stransparentnenie procesu vyhlasovania výziev, posudzovania a vyplácania žiadostí. Vlčan zároveň vyzdvihol, že pri nových pravidlách plánuje vyhlásiť v najbližšom období ďalšie dve nové veľké výzvy za 338 miliónov eur. "A tým, že sme dnes mohli rozhodnúť o plnej akreditácii PPA, pripomínam, že aj bez rizika prípadných korekcií v budúcnosti," povedal Vlčan.