Slovensko by podobne ako ďalšie členské štáty EÚ chcelo citeľnejšie podporiť Ukrajinu v jej integračných snahách. Uviedol to po príchode na dvojdňový summit EÚ v Bruseli slovenský premiér Ľudovít Ódor.

Premiér upozornil, že šéfovia vlád a štátov EÚ určite budú hovoriť o situácii v Rusku, kde sa cez víkend žoldnierske skupiny dostali do sporu s velením armády a následne si cez video vypočujú príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdroj: Valentyn Ogirenko

Chceme citeľnejšie podporiť Ukrajinu

"Radi by sme vedeli čo môžeme očakávať od najnovšieho vývoja situácie, či je tam nejaký posun. Radi by sme tiež citeľnejšie podporili Ukrajinu v jej integračných snahách. Dobre vieme, že majú nejakú domácu úlohu, ale sme pripravení im z našej strany poskytnúť explicitnejší záväzok, že ak sa to podarí, tak ešte v tomto roku ich posunúť na ďalšiu úroveň," uviedol Ódor s odkazom na sedem kritérií, ktoré musí Kyjev splniť pred otvorením procesu prístupových rokovaní.

Na otázku ako Slovensko vníma spor členských krajín o použití zmrazených aktív ruských subjektov pre obnovu Ukrajiny, premiér upozornil, že treba rozlišovať medzi aktívami samotnými a ich výnosmi.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) sa rozpráva s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom (uprostred) a premiérom SR Ľudovítom Ódorom (vpravo) pred začiatkom rokovania za okrúhlym stolom na summite EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 29. júna 2023. Zdroj: Geert Vanden Wijngaert

"Naša pozícia je zatiaľ sa nedotýkať samotných aktív, ale čo sa týka výnosov z nich, viem si predstaviť, aby boli použité v prospech Ukrajiny," uviedol.

Pred summitom diplomatické zdroje naznačili, že lídri vyvinú v Bruseli nátlak na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby odblokoval Ukrajine ôsmu 500-miliónovú tranžu vojenskej pomoci cez Európsky mierový nástroj (EPF).

Ódor zdôraznil, že Slovensko podporuje tento nástroj, ale nátlak odmieta. "Ja som skôr človek, ktorý hľadá konsenzus na báze argumentov. Nenazval by som to politický nátlak, ale budeme argumentovať v prospech toho, aby sa tie peniaze uvoľnili," odkázal.

Novinkou na summite je snaha poskytnúť Ukrajine dlhodobejšie bezpečnostné záväzky. Premiér spresnil, že EÚ si chce vyjasniť pozíciu v tejto oblasti, kde spolupracuje s NATO.

"Sme zástancami toho, že v podpore Ukrajiny treba pokračovať kým sa situácia uspokojivo nevyrieši. Nemôžeme nechať Ukrajinu v tom samotnú," skonštatoval.

Bude sa diskutovať aj migrácia

Ďalšou veľkou témou na summite bude migrácia. Ódor pripomenul, že Slovensko je v skupine 14 krajín, ktoré chcú inovatívnejšie riešenie migrácie, aby bol možný posun vpred.

Dodal, že sú namieste otázky pre Európsku komisiu, čo konkrétnejšie sa dá urobiť pre ochranu spoločných hraníc EÚ. Podporuje aj otvorenejší dialóg s krajinami západného Balkánu.

Šéfka EK Ursula von der Leyen Zdroj: Shutterstock

"Lebo ak my ako EÚ nebudeme mať záujem, tak sa nájdu iní hráči a bolo by dobré ich mať na našej strane," povedal premiér o západobalkánskych krajinách. Spresnil, že je otvorený podporiť rýchlejšie procesy, aby tieto krajiny cítili, že sú pre EÚ dôležité nielen z ekonomického hľadiska, ale aj toho migračného. Lebo nakoniec aj Slovensko pociťuje následky balkánskej migračnej trasy.