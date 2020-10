Podľa Krajniaka sú len dva scenáre na súčasný stav s COVID-19: Druhej možnosti sa chce vyhnúť!

Na Slovensku je každý 25. človek nakazený novým koronavírusom, hoci nemusí mať príznaky ochorenia. Do úvahy v rámci opatrení nateraz prichádzajú dva scenáre - buď obmedzenie stretávania sa s inými, alebo obmedzenie slobody pohybu. Po rokovaní ústredného krízového štábu to povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Druhej možnosti by sa chcel vyhnúť.