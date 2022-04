Podľa Fica nás vláda vťahuje do vojny: Vojenskí generáli mu posielajú JASNÝ ODKAZ!

Do zahraničia vycestoval premiér v piatok skoro ráno. Počas návštevy predstavil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému návrhy na pomoc po ukončení konfliktu. „Chcem odkázať všetkým Ukrajincom a Ukrajinkám, že sme veľmi vďační, že bojujete aj za nás a za naše hodnoty,“ povedal predseda vlády po boku Zelenského.

Počas Hegerovej návštevy spravilo Slovensko aj bezprecedentný krok – darovalo vzdušný obranný systém S-300 Ukrajine. A práve toto rozhodnutie rozzúrilo opozíciu. Predseda Smeru-SD Robert Fico (57) sa do premiéra pustil ešte v piatok. Vyhlásil, že Slovensko sa týmto krokom priamo zapojilo do vojny: „Darovanie multimiliónového systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine je vojnovým činom s nedozernými následkami pre Slovensko.“ Vláde vyčítal, že sa zbavila jediného systému v našom vlastníctve. Kriticky reagoval aj predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini (46).

Ficove piatkové tvrdenia zaskočili kedysi najvyššie postaveného Slováka v NATO generála Pavla Macka. „Šokuje ma, ako môže človek s právnickým vzdelaním tárať hlúposti o tom, že sa Slovensko darovaním systému S-300 účastní na konflikte na Ukrajine,“ rozhneval sa generál. „Pán Fico sa možno vyzná v trestnom práve, ale v medzinárodnom vojnovom práve sa zjavne nevyzná vôbec,“ konštatoval Macko s odporúčaním, aby si Fico naštudoval chartu OSN: „To, že sme Ukrajine poskytli materiál, nás medzinárodno-právne ani vojensky nezapája do konfliktu.“

Ani český generál v zálohe Andor Šándor si nemyslí, že by nás odovzdanie systému S-300 vtiahlo do vojnového konfliktu: „Jeho vyjadrenia (Roberta Fica, pozn. red.) teda vnímam skôr politicky motivované, bez opory vo vojenskej logike.“ Dodal tiež, že hoci darovanie zbraňového systému bude Rusko určite vnímať negatívne, slová o vťahovaní do vojny sú zbytočným strašením Slovákov.

Konflikt medzi opozičnými politikmi a premiérom sa neskončil ani jeho príchodom na Slovensko. „Správajú sa ako ruskí agenti,“ vyhlásil Heger v sobotu na bratislavskom letisku a pozval oboch politikov na Ukrajinu, aby sa išli pozrieť na následky vojny. Vysvetlil tiež, že „Slovensko je momentálne zabezpečené z hľadiska obrany a bezpečnosti tak, ako nikdy v histórii“.

Pellegrini na pozvanie reagoval po niekoľkých hodinách: „Pozývam ho, aby so mnou išiel na stredné, východné či južné Slovensko medzi ľudí, aby videl, ako sa tam ťažko žije.“ Fico zas ponuku na návštevu nášho východného suseda prijal: „Ak bude tá možnosť, vôbec sa tomu nebránim. Ale je evidentné, že pán Heger tam šiel len preto, aby tam odovzdal zbrane – a s tým ja nemôžem súhlasiť. Keby som šiel na Ukrajinu, určite by to nebolo pre zbrane.“ Dodal, že Smer-SD už proti vojne podnikol konkrétny krok – strana poslala humanitárnu pomoc.

V súvislosti s vojnou Smer zvolal zhromaždenie na Slavíne. Straníci sa prihovorili niekoľkým stovkám občanov, ktorí ich prišli podporiť. „Prišli sme povedať áno mieru a nie vojne,” povedal Fico.

