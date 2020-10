Dozrieva ako víno? Minister Krajniak nepatrí k tým najmenej sympatickým mužom v súčasnej vláde. Pri pohľade na ostatných ministrov by sme ho dokonca mohli označiť za fešáka. V minulosti by toto prirovnanie neobstálo ani náhodou!

Súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zo strany Sme rodina vyráža dych pravidelne. Po statuse, ktorý zverejnil minulý víkend, šokoval aj svojich voličov a sledovateľov na sociálnej sieti. Bývali však časy, kedy neprekvapoval len svojimi výrokmi o pozícii žien, ale aj svojím zjavom.

Na starších fotografiách, ktoré na svojom profile neskryl, je zrejmé, že aktuálny minsiter bol fanúšikom zbližovania predovšetkým s bielou technikou. Dokonca aj od intelektuálne pôsobiaceho elegána mal v minulosti pomerne ďaleko. Už na fotografiách zo svadby s jeho krásnou manželkou bolo zrejmé, že na svoj zovňajšok ju zrejme nezbalil. Pod vplyvom rokov sa však zo škaredého káčatka zmenil na obstojného "labutiaka".

Zlom podľa fotografií nastal v čase, keď sa tento ultrakonzervatívny politik pokúšal o post prezidenta. Odvtedy na jeho profile nechýbajú zábery z posilňovne, ku ktorým sem tam priradí aj vetu, že by bol rád, ak by niekto cvičil zaňho. Veľký rozdiel zrejme spôsobilo aj to, že si minister nechal narásť bradu. Raz darmo! Brada je make-up pre mužov.