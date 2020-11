Po dlhom čase sa tento utorok konalo stretnutie koaličnej rady. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby nebolo utajené, bez vedomia jednotlivých ministrov vlády a keby sa podľa exkluzívnych fotografií portálu eREPORT.sk neudialo v priestoroch nemocničnej izby Borisa Kollára v čase, keď sú akékoľvek návštevy pacientov zakázané.

Predseda parlamentu Boris Kollár sa už mesiac zotavuje z vážnej autonehody. Hoci si to spočiatku nevedel nikto predstaviť, viaceré videá, ktoré pridáva na svoj profil na sociálnej sieti, dokazujú, že je z najhoršieho vonku a pomaly sa dostáva späť do formy. Podľa slov jeho kolegov dokonca už pomaly začína aj pracovať. Dôkazom toho je aj nečakané večerné stretnutie s premiérom Igorom Matovičom (47) a vicepremiérmi Richardom Sulíkom (52) a Veronikou Remišovou (44).

Fotograf spomínaného portálu eREPORT ich pristihol, ako všetci odchádzajú z budovy nemocnice a nasadajú do svojich vládnych limuzín. „Prišiel som na pozvanie Kollára, predpokladám, že všetko bolo riadne ošetrené, viac som to neriešil,“ napísal nám predseda SaS Richard Sulík, ktorý dodal, že na stretnutí sa riešila voľba generálneho prokurátora.

Stretnutie vládnych špičiek s predsedom parlamentu bolo o to prekvapujúcejšie, že na Slovensku stále platí zákaz návštev v nemocniciach. Zdá sa však, že nie pre každého. „Predseda parlamentu je v samostatnom trakte, ktorý nie je súčasťou lôžkového oddelenia. To znamená, že sme sa so žiadnymi pacientmi nestretli a na lôžkovom oddelení sme ani neboli,“uisťovala nás Remišová druhý deň po návšteve.

Podľa slov ministerky je navyše šéf parlamentu napriek hospitalizácii v pracovnom procese. „Boris aj po úraze riadne pracuje, bolo to pracovné stretnutie na riešenie akútnych problémov, ktoré sú v koalícii,“ uviedla. „Niektoré politické rozhodnutia je možné urobiť len po osobnej komunikácii a toto bol ten prípad. Keď budeme mať výsledné dohody, oznámime ich,“odkázala bez toho, aby vec bližšie špecifikovala. Slová ministerky neskôr čiastočne potvrdila aj Michaela Jurcová z tlačového odboru strany Sme rodina. „Predseda leží v uzavretom trakte pre ústavných činiteľov so samostatným vchodom, mimo ostatných pacientov. Stretnutie sa týkalo voľby generálneho prokurátora,“ uviedla.

Podobné slová vyriekol aj premiér Matovič. „Predtým, ako som tam prišiel, som sa informoval a povedali mi, že je to samostatný trakt, kde je úplne iný režim ako v nemocnici a bez problémov tam na návštevu môžem ísť. Až potom som tam išiel,“uviedol predseda vlády. Z jeho návštevy Kollára napriek všetkému nebol nadšený tak minister zdravotníctva Marek Krajčí, ako aj hlavný hygienik Ján Mikas. „Pokiaľ viem, máme zákaz návštev s výnimkou vážnych stavov, keď je na návšteve kňaz alebo blízka rodina za dodržania prísnych epidemických pravidiel,“ uviedol Mikas s tým, že nevie o žiadnej výnimke vo vyhláške, ktorá by dovoľovala koaličným partnerom návštevu Kollára.

Aj politológ Radoslav Štefančík takúto formu „tajných“ schôdzok ostro kritizuje. Čo konkrétne Matovičovi, Kollárovi, Sulíkovi a Remišovej odkázal, si prečítajte v komentári pod prvými fotkami v galérii.