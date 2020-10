Odborníci sa zhodujú v tom, že antigénové testy môžu nesprávne informovať množstvo občanov, ktorí môžu následne neprimerane zmeniť svoje správanie. Už v príbalovom letáku tohto testu sa totiž uvádza, že nie je použiteľný v prípade ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky. Na túto skutočnosť upozornil článok matematika Richarda Kollára na webe Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

Podľa Kollára je problematické, že práve antigénové testy nedokážu presne zachytiť všetkých infikovaných ľudí bez príznakov. Podľa odborníkov je plošné testovanie epidemiologicky mimoriadne odvážna, ale aj extrémne komplikovaná akcia.

Za schodnejší variant pritom považujú testovanie antigénovými testami dva razy do týždňa v nemocniciach, DSS-kách, ale aj na hraniciach a v najviac postihnutých regiónoch. Viacero odborníkov nielen z medicínskeho prostredia sa vyjadrilo, že investovať milióny týmto spôsobom by bolo istejšie.

"Preto opakovane navrhujem pretestovať Ag testami len najpostihnutejšie regióny, najlepšie opakovane a frekventovane a zároveň venujme pozornosť posilneniu infraštruktúry a osvete. Nie je to také sexy, nevyrieši to situáciu za dva týždne, a vyžaduje to skutočne dlhodobú prácu. Umožnilo by to však po zlepšení situácie čiastočné uvoľnenie iných opatrení, aj keď hromadné akcie asi nie sú nikde v blízkom výhľade. Nevesty asi teda nepoteším. Ja viem, som len kuvik, ale aj tak by to možno stálo za zváženie," napísal Kollár.