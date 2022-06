Financovanie politických strán, ale aj to, kam od nich putujú štátne peniaze, vyvoláva rok čo rok množstvo otáznikov. OĽaNO platí obrovské financie spriaznenej firme známej z utečeneckej krízy či manželke svojho poslanca, SaS dokonca vlastnému poslancovi a sebe samej. Sme rodina Borisa Kollára (56) zas dáva neskutočné peniaze do reklamy.

Hnutie OĽaNO Igora Matoviča (49) zaplatilo v roku 2021 až 96,6-tisíca eur firme GD Identity. Vyplýva to z výročnej správy hnutia, ktorú zverejnilo na svojej stránke ministerstvo vnútra. Na tom by nemuselo byť nič zvláštne, keby spolumajiteľom GD Identity nebol Július Slovák – známy premiéra Eduarda Hegera (46). „Osem koordinátorov dostane 2-tisíc eur, ja pracujem zadarmo,“ povedal Slovák, keď médiá poukázali na zistenie, že utečeneckú krízu na hraniciach koordinuje súkromná firma prepojená na OĽaNO. Minister vnútra Roman Mikulec (50) vtedy priznal, že firmu Dustream production, ktorá dostala zákazku vyriešiť situáciu na hraniciach, mu odporučila spoločnosť GD Identity. A tá potom dostala od Dustream production zákazku. Mikulec čelil pre manažovanie situácie na hraniciach odvolávaniu.

Na zaujímavé peniaze si prišla aj Jarmila Kyselicová, manželka poslanca OĽaNO Lukáša Kyselicu (44). Tá od OĽaNO získala v roku 2021 za svoje služby 43,2-tisíca eur. Za čo, nevedno... SaS platí pre zmenu veľké peniaze za právne služby priamo svojmu poslancovi Alojzovi Baránikovi, resp. jeho právnickej firme. Za minulý rok mu vyplatili 28,8-tisíca eur. Podľa politológa Radoslava Štefančíka majú slovenské strany veľa možností, ako peniaze investovať, lebo nemusia ako v Nemecku platiť regionálne štruktúry, administratívu a kancelárie: „OĽaNO malo donedávna 4 členov a asi sa stretávali u Matovičovej Paulínky a všetko vybavili u nej v obývačke. Potom z peňazí podporujú ľudí, ktorí sú im blízki.“

Problémom je podľa odborníka aj to, že stále nie sme pred zákonom rovní: „Vysokoškolský manažér musí na každú hlúposť vypísať verejné obstarávanie, čo trvá niekedy aj mesiace, a politické strany to robiť nemusia. Je to mimoriadne nespravodlivé. Ja by som im túto povinnosť naparil.“ Kuriózne je aj to, že liberáli dostali za volebný výsledok v roku 2021 od štátu 915-tisíc eur a z nich 124,3-tisíca eur putovalo na účet firmy Liberálny dom, ktorú vlastní SaS. Inak povedané, štát dal peniaze strane, ktorá ich využila na to, že zaplatila svojej firme, aby mohla existovať vo vlastnej budove.

Úplne iné starosti ako upratať peniaze má Sme rodina. Z jej výročnej správy vyplýva, že na svoju vlastnú propagáciu minuli Kollárovci neuveriteľných 587-tisíc eur! Už niekoľko dní je známe, že si mali platiť pozitívne ladené články na dezinformačných weboch, ktoré nedávno vypol NBÚ, za čo minuli 84,8-tisíca eur. Z výročnej správy nie je možné vyčítať, koľko dali na podobnú činnosť v skutočnosti, lebo svoju propagáciu majú pod rôznymi položkami, ako napríklad tvorba domény a iné inzercie za 178-tisíc eur. Napríklad SaS dáva na reklamu iba tretinu z toho, čo Kollárovci. „Aj SaS by to možno dávala, ale asi robí politiku tak, že nemusí. Sme rodina vidí možno jediný spôsob, ako si nahnať preferencie, a ten je taký, že bude dávať peniaze do reklamy,“ uzavrel politológ.