Petíciu o referendum podpísalo pol milióna ľudí: Prezidentka by ho vyhlásila po zmene Ústavy!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by Národná rada SR rozhodla o zmene Ústavy SR a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.