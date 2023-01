Na odkladanie predčasných parlamentných volieb do septembra nie je žiaden racionálny dôvod. Tvrdí to mimoparlamentná strana Hlas-SD. Žiada preto ich termín najneskôr do konca júna.

V prípade schválenia novely ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie avizuje preto pozmeňujúci návrh k uzneseniu o vyhlásení predčasných volieb s návrhom na termín konania volieb 24. júna. "Budeme hovoriť určite ešte aj so zástupcami niektorých vládnych politických strán, pretože aj Sme rodina povedalo, že nemá problém ani s 30. septembrom, ani s júnovým termínom volieb," vyhlásil predseda strany Peter Pellegrini. Až do hlasovania o pozmeňujúcom návrhu budú poslanci pôsobiaci v Hlase hľadať podporu a presviedčať poslancov na júnový termín volieb.

Pellegrini sa tiež ohradil voči tomu, že o termíne volieb sa nerokuje naprieč politickým spektrom, ale na pôdoryse bývalej koalície. Nerozumie, prečo sa Sme rodina a SaS ďalej snažia vyjsť v ústrety OĽANO. "Vyzývame vládne strany, aby namiesto svojich vlastných politických záujmov uprednostnili záujem Slovenska a dohodli sa na termíne volieb najneskôr do konca júna," uviedol v stanovisku líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vláda podľa neho nemá dôveru parlamentu a ani všetky svoje právomoci. "Nikdy v slovenskej histórii sa nestalo, aby takáto vláda bez akéhokoľvek mandátu vládla ešte deväť mesiacov po svojom páde a nikdy nebola potreba zodpovednej a kompetentnej vlády väčšia ako dnes," dodal.

Ako minimálnu slušnosť voči občanom požaduje Hlas-SD od vládnej koalície aspoň jeden rozumný dôvod, prečo by mali byť voľby až v septembri. Dôvody, ktoré predostrel Pellegrini nájdete v galérii.

PELLEGRINIHO NÁZOR NÁJDETE V GALÉRII

Pellegrini to považuje za výsmech do očí občanom, ktorí prišli v sobotu (21. 1.) na referendum, a tiež tým, ktorí v prieskumoch žiadajú predčasné voľby čím skôr. K návrhu na "zabetónovanie" súčasného volebného systému uviedol, že ho rešpektuje, bližšie sa vyjadrí po jeho vzhliadnutí. Do budúcnosti sa nebráni diskusii o pomernom volebnom systéme, teda, aby sa časť parlamentu volila na regionálnej úrovni. Bývalé koaličné strany sa dohodli, že predčasné voľby budú 30. septembra. Dohodu tiež našli na texte zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátenie volebného obdobia parlamentu by malo byť možné prijatím uznesenia, na čo bude potrebných 90 hlasov poslancov.