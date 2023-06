Len pred niekoľkými dňami práve Hlas chcel zaviazať ministra vnútra Ivana Šimka, aby „nemenil kurz zahraničnej politiky Slovenska ani v otázke nelegálnej migrácie“. To Pellegrini pripomenul v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka PLUS 7 DNÍ, v ktorej bol jeho politickým oponentom predseda SaS Richard Sulík.

Slovensko síce nakoniec nezahlasovalo za zmenu pravidiel v oblasti migrácie a azylovej politiky Európskej únie, rada ministrov sa dohodla napríklad na vytvorení povinného systému prerozdeľovania migrantov.

Pellegrini sa so Sulíkom zhodli na vytváraní humanitárnych centier mimo územia EÚ. Podľa Sulíka je totiž zo strany Únie „extrémne nehumánne“, keď dovolí, aby sa migranti na gumených člnoch plavili Stredozemným morom do Európy a cestou „tisíce z nich uhynú“.

Podľa Pellegriniho by sa Únia mala v prvom rade starať o ochranu svojich hraníc a až potom, keď sa napriek bariéram podarí migrantom dostať na jej územie, sa môže viesť debata o ich povinnom prerozdeľovaní do jednotlivých krajín. Sulíkovi sa nepozdáva ani možnosť akéhosi vykúpenia sa – ak krajina nechce alebo nemôže prijať migrantov, mala by platiť akúsi pokutu v sume 20-tisíc eur za jedného. „Slovensko by potom malo ročne platiť toľko peňazí, za ktoré môže postaviť jednu regionálnu nemocnicu,“ dodal.

Na nedatovanej snímke, ktorú poskytla grécka pobrežná stráž v stredu 14. júna 2023, sú desiatky ľudí na palube rybárskej lode, ktorá sa neskôr prevrátila a potopila pri južnom Grécku. Grécko od štvrtka 15. júna 2023 vyhlásilo trojdňový smútok v súvislosti s potopením plavidla s migrantmi v Iónskom mori, ktoré si pravdepodobne vyžiadalo niekoľko stoviek obetí na životoch. Čln smerujúci do Talianska údajne vyplával z oblasti líbyjského prístavného mesta Tobruk ležiaceho pri hraniciach s Egyptom. Zdroj: tasr

Líder Hlasu však vidí problém aj v ochrane slovenskej hranice. „Polícia je totálne poddimenzovaná, znižuje sa počet hliadok a nevyužíva sa potenciál ozbrojených síl,“ povedal Pellegrini v relácii. Podľa neho by najmä južnú hranicu s Maďarskom mali chrániť nielen policajti, ale aj vojaci. „Dokázali sme takú ochranu vytvoriť, keď tu bola bezpečnostná konferencia, ale na posilnenie kontroly ilegálneho prechodu migrantov z Maďarska sme ich nedokázali vytvoriť,“ podčiarkol.

V ďalšom kroku by sa podľa neho mala opäť preveriť aj hranica s Ukrajinou, pretože tam sa môže vytvoriť „priestor pre pašerákov ľudí“. Pellegrini a Sulík sa zhodli aj na prípadnej technickej, materiálnej aj personálnej pomoci Maďarsku pri ochrane hranice so Srbskom. „Lebo v opačnom prípade budú migranti cez nás chodiť a môže sa nám stať, že ak bude Slovensko vykazovať pasivitu, budeme mať ďalšiu medzinárodnú hanbu a Češi a Rakúšania zase zatvoria hranice,“ upozornil Pellegrini.

Dotkol sa aj zámeru vybudovať v Malackách humanitárne centrum pre migrantov. „Malo by to byť robené po dohode so samosprávou,“ povedal líder Hlasu na margo sťažností malackého primátora, že sa to deje poza chrbát mesta. V tom mu dal za pravdu aj Sulík, mesto by malo vedieť, aký režim bude v centre platiť. „Občania majú strach, lebo vidia, že to vláda nemá pevne v rukách,“ dodal Pellegrini.

Podľa neho by mal by mal v takýchto zhromaždiskách platiť režim s obmedzením slobody. „Ak sú tu nelegálne, tak nemôžu opustiť nejaký areál. Nemôžeme im variť guláš, rozdávať chlebík a nechať ich chodiť kde-kade po krajine, keď o nich nič nevieme,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že chápe obavy ľudí zo zvyšovania kriminality.