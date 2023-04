Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok a množstvo politikov pri tejto príležitosti rado zdieľa fotky so svojimi najbližšími. Podobne je na tom aj bývalý predseda vlády a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini (47), ktorý sa pochválil spoločnou rodinnou fotografiou.

Peter Pellegrini už pred niekoľkými dňami avizoval, že veľkonočné sviatky bude tráviť v kruhu rodiny.

„Som so svojou rodinou vždy. Rodina je pre mňa zdroj pokoja, dôvery a nádeje. Z nej čerpám silu. Snáď i pre vás by mohla byť zdrojom istoty. Byť spolu a spoločne sa rozprávať nám môže dať veľmi veľa. Prajem si, aby ste aj vy strávili Veľkú noc s vašou rodinou. S tými, ktorých máte radi. Aby mladí ľudia načúvali starším. A aby to platilo aj opačne,“ napísal na sociálnej sieti líder Hlasu-SD.

Neskôr sa pochválil aj tým, ako si sám uplietol korbáč a na Veľkonočný pondelok pridal na sociálnu sieť fotografiu, na ktorej je okrem politika možné vidieť aj jeho sestru a rodičov. „Sviatky a rodina sú pre mňa to najvzácnejšie a želám aj vám krásny čas s vašimi blízkymi,“ dopísal k svojmu statusu. SPOLOČNÚ FOTOGRAFIU PETRA PELLEGRINIHO S RODINOU SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.