V prípade odchodu SaS z koalície by nastali predčasné voľby, pretože menšinová vláda nemá zmysel. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Rovnako ako líder OĽANO Igor Matovič hovorí, že SaS hrozí odchodom z koalície, ak na vládu príde avizovaná pomoc rodinám a protiinflačné opatrenia. Klub Sme rodina sa podľa Pčolinského pri hlasovaní o vydaní Roberta Fica (Smer-SD) do väzby zdržal aj preto, lebo v prípade vystupuje líder hnutia Boris Kollár ako poškodený.

Pčolinský nevidí zmysel takej koalície, ktorá by sa nevedela dohodnúť na pomoci ľuďom v situácii, keď rastú ceny energií i potravín. Dôvodom na rozpad koalície nemôže byť podľa neho hlasovanie o Ficovi. Ani bez SaS ani Sme rodina by podľa neho koalícia nevedela fungovať, pretože počty nepustia.

Tvrdí, že SaS to myslí vážne s prípadným odchodom z koalície, ak by prešli avizované opatrenia. SaS podľa neho v tomto prípade nemôže uplatniť právo veta.

Sme rodina sa pri hlasovaní zdržala po zvážení všetkých okolností. "Najmä preto, že v tomto prípade bol minimálne náš predseda v uznesení uvedený ako poškodený spolu s Igorom Matovičom a Andrejom Kiskom. Nemáme žiadne ilúzie o tom, ako tento štát fungoval posledných 12 rokov, ale nechceme sa zapojiť do nejakých hier alebo do rôznych konšpirácií," povedal novinárom. Dodal, že Fico je naďalej obvinený a má skončiť pred súdom.

Obvinenie v prípade vyzradenia daňového tajomstva je relevantné, ale nie je to podľa Pčolinského na väzobné stíhanie. Dodal, že sa rozprával s odborníkmi, ktorí skonštatovali, že obvinenia Fica týkajúce sa zosnovania zločineckej skupiny sú z právneho hľadiska "veľmi slabé".

Pčolinský odmietol, že ich postoj bol taktikou vzhľadom na to, že obvinený je aj poslanec Sme rodina Martin Borguľa. Tvrdí, že na Borguľu nemôže prísť návrh na väzobné stíhanie, keďže všetky výsluchy sa už urobili, a preto by už nemal koho ovplyvniť.

Poslankyne Katarína Hatráková a Romana Tabák, ktoré za svoj postoj pri hlasovaní o Ficovi vylúčili z klubu OĽANO, nedostali ponuku na vstup do klubu Sme rodina. "V tejto chvíli je to úplne bezpredmetné," reagoval Pčolinský, no dodal, že do budúcna nikto nič nevylučuje.