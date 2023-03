Ak sa poslanci nedohodnú, Slovensko príde o obrovský balík peňazí! Čerpať peniaze z Plánu obnovy sa podľa odborníkov Slovensku zatiaľ darí, no situácia sa môže ľahko zmeniť...

Slovensko v stredu dostalo už druhú platbu z Plánu obnovy vo výške 709 mil. eur, čím sme podľa vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu oslávili prvú tretinu vyčerpania prostriedkov. Uvedená druhá platba predstavuje 16 míľnikov a cieľov, ktoré Slovensko splnilo. „V európskom porovnaní je tento výsledok stále vynikajúci, dnešným dňom sa Slovensko zaradilo medzi päť najúspešnejších krajín v oblasti čerpania prostriedkov z Plánu obnovy," zdôraznil Šucha. Pripomenul, že viacero krajín nezrealizovalo ešte ani prvú platbu.

Ako doplnila generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority Lívia Vašáková, Slovensko patrí v rámci Plánu obnovy k lídrom. Zároveň podčiarkla, že aj keď v niektorých oblastiach upozorňujú na určité meškania, ešte stále je to v rovine, že „vieme urobiť zmeny, ktoré nám zaručia úspešné žiadanie ďalších prostriedkov". Slovensko v tomto roku čaká ešte podanie dvoch žiadostí.

Vašáková pritom v stredu nechcela komentovať aktuálnu situáciu v Národnej rade, kde neprešli viaceré legislatívne zmeny, ktoré sú nevyhnutné na čerpanie z Plánu obnovy. „Sme technokrati. Nie je našou úlohou to politicky komentovať a rokovať v parlamente," zhodnotila. Zároveň však dodala, že niektoré kroky pre ňu nie sú pochopiteľné.

Na snímke generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Lívia Vašáková Zdroj: Jaroslav Novák

V nedávnom liste pre poslancov Národnej rady však Vašaková upozorňovala, že neschválenie viacerých legislatívnych návrhov ešte v aktuálnom volebnom období Národnej rady by znamenalo zásadné ohrozenie plnenia Plánu obnovy a možnú stratu súvisiacich finančných prostriedkov. V liste ďalej informovala o konkrétnej legislatíve, ktorej prijatie je nevyhnutným predpokladom na naplnenie míľnikov a cieľov zaradených v tretej žiadosti o platbu z Plánu obnovy v hodnote 814,7 milióna eur a v štvrtej žiadosti o platbu v hodnote 923,8 milióna eur. Tieto žiadosti by mala Slovenská republika podať do konca roka 2023.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Vladimír Šucha. Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Na lepšiu predstavivosť, akú obrovskú hodnotu predstavuje 1,7 miliardy eur, sme o porovnanie poprosili analytika INESS-u Martina Vlachynského. "Čo sa výdavkov týka, tak napríklad výstavba novej regionálnej nemocnice súkromníkom stála v Michalovciach (Svet zdravia) 34 miliónov eur," konštatuje. "Ak zarátame infláciu, bavíme sa zhruba o cene za 35 menších nemocníc. Kilometer veľmi jednoduchej diaľnice (bez mostov a tunelov, napr. Zvolen – Pstruša) stojí cca 15 miliónov, je to teda zhruba 115 kilometrov jednoduchých diaľnic," hovorí. Ako dodal, zhruba rovnako stojí ročné fungovanie všetkých základných škôl na Slovensku. „Rozpočet na lieky a zdravotnícke pomôcky na rok 2023 je zhruba 1,5 miliardy eur," dodal.

„V záujme prijatých záväzkov SR, ale najmä v záujme zlepšovania fungovania našej krajiny verím, že poslanci podporia plnenie potrebných míľnikov a cieľov Plánu obnovy," apelovala v liste Vašáková. Osobitne upozornila, že v programe aktuálnej marcovej schôdze parlamentu je zaradené hlasovanie o novele školského zákona spolu so sprievodnými novelami ďalších troch zákonov. „Schválenie uvedených noviel je podmienkou splnenia dvoch kľúčových míľnikov Plánu obnovy v 3. žiadosti o platbu a jedného míľnika v 4. žiadosti o platbu, ktoré Slovensko musí predložiť Európskej komisii v roku 2023," zdôraznila.

Národná rada Slovenskej republiky - ilustračný záber Zdroj: MICHAL SMRCOK

Slovenský Plán obnovy má hodnotu 6,3 miliardy eur vo forme grantov. Európskej komisii ho Slovensko predložilo koncom apríla 2021.