Bývalý premiér Peter Pellegrini nie je spokojný s tým, ako štát nakladá so strategickými podnikmi. Negatívne to ovplyvňuje nielen rozpočet, ale aj blahobyt občanov a konkurencieschopnosť Slovenska, pri lákaní zahraničných investorov. Východisko vidí v blížiacich sa voľbách.

Silná ruka štátu s rešpektom k voľnému trhu a súkromnému vlastníctvu. V takomto duchu sa niesla tlačová konferencia strany Hlas-SD.

Na mušku si líder strany Peter Pellegrini vzal strategické podniky, ako napríklad elektráreň Jaslovské Bohunice, ktorej chladiace veže mu na tlačovej konferencií tvorili krovie. „Každý občan sa v núdzi obracia na štát, nie na nadnárodné korporácie,“ začal svoj príhovor Pellegrini. Hlavnou témou bola energetická bezpečnosť pre rodiny a firmy na Slovensku. „Nie je mysliteľné, aby sme boli odkázaní na milosť a nemilosť zahraničných vlastníkov. Štát musí pevnou rukou zasiahnuť na trhu tak, aby slovenské firmy dostali adekvátnu pomoc v objeme a sile, akú potrebujú.“ Bývalého premiéra hnevajú najmä malé menšinové podiely, ktorými štát v strategických podnikoch disponuje. To vplýva negatívne aj na slovo, ktoré Slovensko má pri určovaní cien a smeru týchto podnikov. Za nevýhodné postavenie Slovenska obviňuje privatizácie Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša.



Jedným z cieľov novej vlády by podľa Pellegriniho malo byť opätovné skontrolovanie privatizačných zmlúv. V tomto smere niekoľkokrát vyzdvihol vlastnú stranu, ktorá má momentálne vysoké predpoklady byť súčasťou novej vládnej koalície: „Štát by mal preveriť všetky privatizačné zmluvy. Postihne sa akákoľvek korupcia pri správe majetkov či podielov štátu v prospech majoritných zahraničných majiteľov. Štát musí zvážiť zvýšenie svojho podielu v týchto imaniach.“ To sa údajne dá dosiahnuť aj odkúpením podielov od iných vlastníkov, čo sa musí urobiť bez ohľadu na aktuálnu zadĺženosť Slovenskej republiky



Pozitívnym bodom bolo zhodnotenie ekologickej časti výroby elektrickej energie. „Slovensko z pohľadu energetického mixu patrí k špičkovým krajinám. Uhoľné elektrárne na Slovensku sú minulosťou. Sme veľmoc vo výroby energie z jadra,“ povedal, pričom vyzdvihol aj Vodné dielo Gabčíkovo, ktorého vlastníkom je práve Slovenská republika. „Pri výrobe elektriny vypúšťame minimum CO2.“

Výroba čistej energie ale nesmie podľa Hlasu prichádzať na úkor úrodnej pôdy pre občanov. Tu ostáva líder strany skeptický, namiesto veterných turbín na poliach by uvítal solárne panely na strechách firiem či rozšírenie elektrárne v Jaslovských Bohuniciach o ďalší blok.



Získanie strategických podnikov pod pevnú ruku štátu by nielen pomohlo rodinám, ale prilákalo by aj nových zahraničných investorov. Bývalý premiér použil ako vzor Nemecko, ktoré svojich investorov láka na lacnú elektrickú energiu. Na otázku, prečo takéto kroky nepodnikol ako premiér sa Peter Pellegrini ohradil s tvrdením, že v tej dobe chýbalo politické odhodlanie na takéto zmeny, pričom ako predseda vlády údajne nemal ani možnosť tieto témy otvoriť. V závere vyzval ľudí, aby podpísali jeho Petíciu za zmenu, ktorej cieľom je zastaviť zdražovanie a vrátiť štátu kontrolu na strategickými podnikmi.

