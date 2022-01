V zákulisí natáčania relácie Na telo v TV Markíza si predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini a minister životného prostredia Ján Budaj vymenili zopár slov pri popíjaní kávy, a nie hocijakých! Z úst ministra životného prostredia padla poznámka, že opoziční ľudia sú dezoláti. „Sú, sú," konštatoval aj líder Hlasu-SD. Ten vo videu priznal, že „nechce ísť do extrému a zatlačiť tam Hlas“. Dostal za to pochvalu od ministra, že ani za Smeru Pellegrini nepatril medzi extrémistov tejto strany. „Nikdy,“ prikyvoval Pellegrini. „Však ja som sa snažil umiernene fungovať a neodišiel som preto, aby som sa tam zas vrátil,“ dodal. S otázkami sme oslovili aj Hlas-SD, no do uzávierky neodpovedali.

U Pellegriniho to však nie je prvýkrát, čo si nevšimol zapnuté mikrofóny. V marci 2020, keď pôsobil ako premiér, pred brífingom na Úrade vlády hodnotil opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu s vtedajšou ministerkou vnútra Denisou Sakovou. „Bude to drahé,“ povedal Pellegrini ministerke. „No a čo. Veď oni na to budú hľadať peniaze,“ odpovedala, narážajúc na budúcu vládu. Pellegrini vtedy kritizoval aj rozhorčenie trnavského župana Jozefa Viskupiča, že v celom kraji so 600-tisíc obyvateľmi je len jedna sanitka prispôsobená na odber vzoriek. „Nemá tam jedného pacienta a bude pindať, koľko je odberových sanitiek,“ dodal.

S netradičnými výrokmi pri zapnutom mikrofóne má skúsenosti aj bývalý premiér Igor Matovič (48). V decembri 2020 sa zúčastnil na samite Európskej únie. „Angela išla v kuse. Čumel som ako puk! Ale všetci, aj cyperský prezident, veď to je deduško už 70 – neviem koľkoročný – a on fičal celú noc, normálne," šepkal vtedy Matovič svojej hovorkyni s tým, že predstavitelia vládali aj v noci aj doobeda. „Káv sme vypili všetci aspoň 10!" hovoril vtedy.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE!