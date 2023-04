Pellegriniho Hlas-SD a Druckerova Dobrá voľba sa chcú SPÁJAŤ: Plánujú to stihnúť do 2 týždňov!

Mimoparlamentné strany Hlas-SD a Dobrá voľba by sa mohli do dvoch týždňov spojiť. Predpokladá to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Avizoval, že jeho strana finalizuje základný dokument pre spojenie strán.