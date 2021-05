Oznámil to nezaradený poslanec NR SR a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Poslanec upozornil, že počas prvého roka vláda nesplnila v oblasti zdravotníctva takmer nič. "Na jednej strane deklaruje spravodlivosť, solidaritu a rovnosť pri prístupe k zdravotnej starostlivosti pre každého občana, na druhej strane pri financovaní ignoruje dva milióny poistencov súkromných poisťovní a tri milióny ľudí, ktorí navštevujú neštátne nemocnice," tvrdí. Hlas-SD trvá na rovnomernom a spravodlivom rozvoji zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

V PVV podľa neho tiež chýbajú konkrétne projekty prevencie, ktorú považuje v zdravotníctve asi za najdôležitejšiu. „Pretože pre systém je najlepšie, keď sa pacient dostane k lekárovi ešte skôr, ako sa rozvinie ochorenie do vážneho a komplikovaného štádia,“ skonštatoval.

Poukázal tiež, že hoci počas posledného polroka vláda minula na povinné plošné testovania približne pol miliardy eur, sľub dokončiť nemocnicu na bratislavských Rázsochách posúva o rok. "Ak vláda myslí svoje programové vyhlásenie vážne, musí sa podľa neho začať správať. Zatiaľ nám ukazuje, že ide iba o zdrap papiera," vyhlásil Raši.

PVV predložil premiér Eduard Heger (OĽANO) na mimoriadnu schôdzu parlamentu v piatok (30. 4.), keď v rozprave dominovali vyjadrenia viacerých členov kabinetu. Ministri pokračovali aj v pondelok (3. 5.) ráno. Následne sa počas pondelka do diskusie zapojili opoziční i koaliční poslanci. V utorok by mal predstúpiť so záverečným slovom premiér a následne majú poslanci hlasovať o vládnom programe a vyslovení dôvery Hegerovmu kabinetu.