Pellegriniho "diabolský" plán terčom KRITIKY: Na rovinu o jeho ŠOKUJÚCOM spájaní s Dankom!

Opozičné strany spúšťajú referendá o predčasných voľbách! Mohlo by sa zdať, že najľahším spôsobom by bolo spojiť sily a požiadať všetkých voličov o podporu spoločne. Smer, Hlas aj SNS sa však nateraz rozhodli ísť vlastnou cestou. Do budúcna však premýšľajú aj nad spájaním.