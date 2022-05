„Vláda musí konečne začať riešiť problémy Slovenska, aby pri medzinárodných otázkach hájila najskôr národné záujmy a až potom ďalšie. Aby brala na zreteľ, aký dopad budú mať rozhodnutia medzinárodného spoločenstva na život na Slovensku, na sociálne postavenie obyvateľov a na národné hospodárstvo Slovenskej republiky,“ skonštatoval Pellegrini.

Slovenská vláda podľa neho momentálne rieši všetko iné, len nie to, čo treba. „Vráťte sa na zem, vráťte sa na Slovensko a poďte riešiť to, čo potrebujú občania tejto krajiny. Zároveň vyzývam vládu, aby obnovila dialóg so zamestnávateľmi, firmami, pracujúcimi. Aby okamžite riešila situáciu so zdražovaním potravín, pohonných látok, bývania, vykurovania,“ vyzval Pellegrini s tým, že ľudia už prestávajú byť schopní toto všetko z dôchodkov platiť.

Ako dodal, dôležité je pripomenúť si 1. máj aj ako oslavy vstupu Slovenska do Európskej únie. EÚ podľa neho musí byť schopná prijímať vlastné rozhodnutia v oblasti obrany a ekonomických riešení.

„Pokiaľ sa EÚ bude neustále pýtať, čo povie Veľká Británia a Spojené štáty americké, tak ju nikto vo svete nebude rešpektovať a postupne ju prestanú rešpektovať aj jednotlivé členské krajiny. Napriek tomu, že dnes má EÚ vážne problémy, je jediným pozitívnym miestom na život Slovenska,“ doplnil Pellegrini.