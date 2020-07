Pellegrini sa rozhodol založiť novú stranu po tom, čo po vyše 20 rokoch opustil svoju materskú stranu Smer-SD. Spolu s ním sa porúčali aj Richard Raši a Peter Žiga, členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč.

Podľa Pellegriniho slov má nová strana Hlas potenciál stať sa jedným z najväčšších zoskupení v slovenskom parlamente a zároveň vyslovil nádej, že si získa čo najviac podporovateľov.

Počas tzv. „pelletónu“ podujatí smerujúcu k vyzbieraniu 10 000 podpisov potrebných na registráciu politickej strany by Pellegrini chcel postupne prejsť celé Slovensko. Za jeden z hlavných pilierov novej strany označil protifašistickú ideológiu a priznal, že zakladanie strany je významným momentom v jeho živote. „Zopakujem, že chceme byť hlasom mladých ľudí a mladých rodín, hlasom našich regiónov, ale aj hlasom slabých a chorých. Skrátka, všetkých tých, ktorí si zaslúžia pozornosť štátu,“zdôraznil Pellegrini.

V priebehu expremiérovho prejavu dokonca prišlo k neočakávanej udalosti, keď k nemu z davu pristúpil starší pán a Pellegrinimu podal ruku. „Veľa šťastia v tom vašom boji. Za rok ste premiérom a za dva prezidentom,“posmelil súčasného podpredsedu parlamentu Banskobystričan v dôchodkovom veku.

Pellegrini počas tlačovej konferencie tiež vyhlásil, že novovznikajúcu stranu podporuje každým dňom viac ľudí. „Samozrejme, otázka je, kto všetko sa objaví reálne v novom politickom subjekte. Nikomu nesľubujeme žiadne funckie, ale budeme radi, ak napríklad ľudia ako pán primátor do budúcna prejavia záujem o intenzívnu spoluprácu. Jeho prítomnosť tu na námestí vnímam veľmi pozitívne,“povedal.

Pellegrini zároveň prisľúbil, že sa nebude držať fukcie podpredsedu Národnej rady a túto otázku bude riešiť v septembri. Zároveň však neskrýval vysoké ambície. „Strana Hlas má už stovky podporovateľov naprieč Slovenskom. Hlási sa k nám mnoho mladých ľudí a vyzerá to, že to naozaj môže byť veľmi veľká a veľmi silná strana,“pochválil sa Pellegrini. Do budúcnosti nevylúčil spoluprácu so žiadnou existujúcou politickou stranou, okrem ĽSNS. „Radi by sme už na septembrovej schôdzi požiadali o vznik poslaneckého klubu ako oficiálne zaregistrovaná strana, a preto je našou ambíciou vyzbierať 10 000 podpisov do 12. augusta. Pevne verím, že na ministerstvo vnútra slávnostne odovzdáme podstatne viac ako desaťtisíc hlasov,“zakončil svoje slová Pellegrini.